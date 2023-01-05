SİBESO'dan Eğitim semineri

Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim programı kapsamında Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası seminere evsahipliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı-TESK-Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası-Expertise France Groupe AFD-Eduser'in kurumsal işbirliğinde 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Silivri Eser Otel'de gerçekleştirilen İMEP Programı kapsamında KOSKGEP, Z Kuşağı ve Mesleki Eğitim Hakkında esnaflara yönelik seminer düzenlendi.

Türkiye'de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli ve ev toplulukların istihdama erişimlerini kolaylaştırmaya amaçlayan İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) uzmanları mesleki bilgilendirmede bulundular.

Mesleki Eğitim Programının (İMEP) genel amacı, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla mesleki beceri kazandırarak Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmak.



Programın özel

amaçları ise şunlar

• Zorunlu eğitim çağında olduğu halde eğitimine devam etmeyen ve çalışmak durumunda olan çocukları örgün çıraklık eğitimine yönlendirerek devlet koruması altında eğitimlerine devam etmelerini ve mesleki eğitim alarak istihdama daha iyi hazırlanmalarını sağlamak ve bu sayede çocuk işçiliği ile mücadele etmek,

• Ülkemizde aileler, çocuklar ve işletmeler başta olmak üzere kamuoyunu çıraklık ve mesleki eğitim konusunda bilinçlendirmek, çıraklık eğitimin avantajlarını anlatmak ve toplum gözünde mesleki eğitimin değerini güçlendirmek,

Program kapsamında örgün çıraklık eğitimine yönlendirilen çocukların aileleri başta olmak üzere yetişkin Suriyeli ve Türklere yaygın mesleki eğitim yoluyla mesleki beceri kazandırarak istihdama erişimlerine yardımcı olmak, Türkler ve Suriyeliler arasında sosyal ve ekonomik uyumun arttırılmasını desteklemek ve de Türkler ve Suriyeliler arasında sosyal ve ekonomik uyumun arttırılmasını desteklemek.

Programın genel amacı, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla mesleki beceri kazandırarak Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmaktır.

Programda İMEP İl Koordinatörü Lütfü Demir açılış konuşmasında Silivri'de böyle bir eğitimi gerçekleştirmekten duydukları onuru paylaştı.

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, katılımcıları selamlarken programa gösterdikleri ilgi için teşekkür etti, “Biz kez daha kocaman bir aile olduğumuzu gördüm” dedi.

Seminerde İMEP Rehber Öğretmeni Kübra Demirbaş Çalışma Yaşamında Z – Kuşağı ve Sosyal uyum konusunda aydınlatıcı bilgiler verirken, Bülent Çetinka'ya İşyerinde Pratik Eğitimin İzlenmesi ve Mesleki Eğitim Öğrenci İş Dosyasının Kullanımı hususunda bilgi verdi.

Seminere Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Erdan, Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Banka Müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, esnaflar katılanlar arasındaydı.