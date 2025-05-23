SİBESO'dan Üyelerine Özel Sağlık Sigortası İndirimi

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, oda üyelerine yönelik önemli bir iş birliği protokolünü kamuoyuna duyurdu. SDS-Bupa Acıbadem Sigorta iştirakiyle imzalanan anlaşma kapsamında, esnaf ve sanatkârlar özel sağlık sigortası hizmetlerinden %20 ek indirimle faydalanabilecek.

Başkan Nuray Koçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Esnaflarımıza özel; SDS-Bupa Acıbadem Sigorta iştiraki ile yaptığımız protokol sayesinde sağlık sigortası ihtiyaçlarınıza özel %20 ek indirim sağlanmıştır. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.”

Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen oda üyeleri, detaylı bilgi ve başvuru için Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile iletişime geçebilecek.