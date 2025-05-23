SİBESO'dan Üyelerine Özel Sağlık Sigortası İndirimi
Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine özel indirimli sağlık sigortası fırsatı
Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, oda üyelerine yönelik önemli bir iş birliği protokolünü kamuoyuna duyurdu. SDS-Bupa Acıbadem Sigorta iştirakiyle imzalanan anlaşma kapsamında, esnaf ve sanatkârlar özel sağlık sigortası hizmetlerinden %20 ek indirimle faydalanabilecek.
Başkan Nuray Koçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Esnaflarımıza özel; SDS-Bupa Acıbadem Sigorta iştiraki ile yaptığımız protokol sayesinde sağlık sigortası ihtiyaçlarınıza özel %20 ek indirim sağlanmıştır. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.”
Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen oda üyeleri, detaylı bilgi ve başvuru için Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile iletişime geçebilecek.