SİBESO Yönetiminden Başkan Balcıoğlu'na Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda (SİBESO) dördüncü kez başkanlık görevine seçilen Nuray Koçer ve yeni yönetim kurulunu belediyede ağırladı. Gerçekleşen ziyarette yerel yönetim ile esnaf teşkilatı arasındaki iş birliği vurgusu öne çıktı.

“Yeni Dönem Hayırlı Olsun”

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, SİBESO’nun Silivri ekonomisi ve esnaf yapısı açısından önemli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, “Dördüncü kez bu göreve seçilen Sayın Nuray Koçer ve yönetimini belediyemizde ağırladık. Yeni dönemlerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben Değil, Biz” Vurgusu

SİBESO Başkanı Nuray Koçer ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, dayanışma ve ortak akıl mesajı verdi. Koçer, “Bugün yönetim kurulumuzla birlikte Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’nu ziyaret ettik. ‘Ben değil, biz’ anlayışıyla Silivri’ye hizmet yolunda dayanışma içinde ilerleyeceğimizi bir kez daha teyit ettik” dedi.

Ortak Hedef: Güçlü Silivri

Görüşmede, yerel yönetim ile esnaf camiası arasında sürdürülebilir iş birliği, ortak projeler ve Silivri’nin ekonomik gelişimine yönelik başlıkların ele alındığı öğrenildi. Taraflar, ortak değerler etrafında kenetlenerek kente katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.