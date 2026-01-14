Sibirya değil Çataldağ

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan bin 300 metre yüksekliğine sahip Çataldağ’da çekilen görüntüler dünyanın en soğuk yerlerinden olan Sibirya’yı aratmadı. Çataldağ’ın zirvesi adeta donmuş bir dünyayı andırdı.

Susurluk Çataldağ soğuk ve karlı havası ile merak uyandırmaya devam ediyor. Off road için özel aracıyla zirveye çıkanlar adeta donmuş bir dünyayı kayda aldı. Ağaçlardan sarkan buzlar, bembeyaz karlı ve buzlu zemin Sibirya’yı andırdı.