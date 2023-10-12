Sıcak asfalt atımı ile bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bilecik Gölpazarı’nda altyapı sorunları nedeniyle bozulan yollar sıcak asfalt atımı ile iyileşiyor.

Gölpazarı’nda gerçekleşen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar sıcak asfalt atımı ile bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer tüm çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Altyapı sorunlarımızı giderdik. Ancak bu sorunlar giderilirken bozulan yollarımız elbette oldu. Şimdi ise o yollarımızı iyileştirerek güzel bir görünüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.