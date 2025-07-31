Sıcak çarpması hayati risk taşıyabilir

Sıcak çarpmasının, vücut ısısının hızla 40 derece ve üzerine çıkması ile ortaya çıkan, hayati tehlike barındıran klinik bir tablo olduğunu vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Murat Kemahlı, "Normal şartlarda vücut sıcaklığımız terleme ve susama gibi mekanizmalarla dengede tutulur. Ancak yüksek sıcaklık ve nem şartlarında bu sistemler yeterli olmazsa, vücut ısısı hızla yükselir. Bu durum, beyin başta olmak üzere hayati organlara zarar verebilir" dedi.

Yaz mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği son günlerde, en çok sıcak çarpması önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkabiliyor. Özellikle 65 yaş üzeri bireyler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışanlar için sıcak havaların ciddi sağlık riski oluşturuyor. Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Murat Kemahlı, sıcak çarpması konusunda uyarıda bulundu.

Uzm. Dr. Kemahlı, sıcak çarpmasının belirtilerini ani yüksek ateş, kuru ve sıcak cilt, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, halüsinasyon, kalp atışlarında hızlanma ve bulantı-kusma olarak sıralarken, riskli grupları ise 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri bireyler, kalp, tansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı olanlar, hamileler, aşırı kilolu bireyler, güneş altında çalışanlar, yalnız yaşayan yaşlı bireyler ve özel hastalar diye sıraladı.

İlk müdahale hayat kurtarabilir

Sıcak çarpmasına maruz kalan bir kişiye yapılması gereken ilk müdahaleleri sıralayan Uzm. Dr. Kemahlı, "Kişi hemen gölge ve serin bir ortama alınmalı, giysileri gevşetilmeli, boyun ve koltuk altına soğuk bez uygulanmalı, şuuru açıksa su içmesi sağlanmalıdır. Ancak durum ciddiyse hiç vakit kaybetmeden 112 acil sağlık hizmetlerinden yardım alınmalıdır" diye konuştu.

Sıcaklardan korunmak için 8 önemli tavsiye

Uzm. Dr. Murat Kemahlı, sıcak havalarda korunmak için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının, ince, bol ve açık renkli giysiler tercih edin, güneş gözlüğü kullanın, yeterli miktarda su tüketin, ağır egzersizlerden kaçının, serin ve gölgeli ortamlarda bulunun, risk grubundaki kişileri yalnız bırakmayın, beslenmede yağlı ve ağır gıdalardan kaçının, şekerli içecek yerine su ve doğal maden suyu tercih edin önerilerinde bulundu.