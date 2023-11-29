Sıcak çorba hizmeti vatandaşların içini ısıtıyor

İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarında verdiği sıcak çorba hizmeti ile soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor.

İzmit Belediyesi Aşevinde hazırlanan sıcak çorbalar, soğuk kış günlerinde işe ve okula gitmek için sabanın erken saatlerinde kalkan vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane, okul ve iş istikametleri noktasında hizmet veren ikram araçları vatandaşların ısınmak için uğrak noktası haline geliyor.

İzmit Belediyesi, mobil ikram araçlarında engelli personel istihdamı da sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hafta içi her gün Kuruçeşme, Doğu Kışla, Yeni Cuma ve Ordu Evi’nde hizmet veren mobil ikram araçlarında çalışan engelli personeller vatandaşların takdirini topluyor.

İkram aracında çalışan personel Turgay Marul, "1 buçuk yıldır İzmit Belediyesinin başlatmış olduğu ikram aracında çalışıyorum. Engelli vatandaşlara böyle imkanlar sunulduğu için mutluyum. İnsanlarla iletişimim iyidir. Bu hizmeti vatandaşlara verdiğim için mutluyum" dedi.

"Çorba inanılmaz lezzetli"

Sıcak çorba hizmetinden yararlanan Semra öz, "Yaklaşık 2 aydır sıcak çorba hizmetinden faydalanıyorum. Bu güzel uygulama için Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet çok ince bir düşünce ve çorba inanılmaz lezzetli. Ayrıca ikram araçlarında engelli personellerin çalışıyor olması da farkındalık oluşturmak adına çok önemli" diye konuştu.

Çorba hizmeti hakkında memnuniyetini belirten Ömer Şenol Çete, "Kaliteli ve ince düşünülmüş güzel bir hizmet. Sabahları işe gidenler, durumu olmayanlar bu hizmetten yararlanıyorlar. Engelli personellerin çalışıyor olması da çok güzel bir uygulama. Verilen hizmette hiçbir şekilde aksama olmuyor" şeklinde konuştu.

Sıcak çorba hizmetinden faydalanan öğrenci Emir Keskin, "Okula giderken sabahları sıcak çorbamı içiyorum. Mobil ikram araçlarında engelli personellerin çalıştığını bilmiyordum ama İzmit Belediyesinin engelli istihdamı sağladığını Down Kafe’den biliyorum. Çok doğru bir uygulama" ifadelerini kullandı.