'Sıcak Çorba, Sıcak Destek: Silivri'de Gençlere Sabah Dokunuşu'

Silivri’de eğitim gören gençlere yönelik sürdürülen sıcak çorba hizmeti, bu kez TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde okul girişinde kurulan stantta öğrencilere ikram edilen çorba, hem içleri ısıttı hem de güne enerjik başlanmasına katkı sundu.

Eğitimde Destek Mesajı: “Bora Ağabeyiniz Yanınızda”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, gençlerin eğitim süreçlerine destek olmayı önemsediklerini belirterek şu mesajı paylaştı:

“Siz sadece derslerinize odaklanın, gerisini düşünmeyin. Eğitim yolculuğunuzda Bora Ağabeyiniz her zaman yanınızda.”

Öğrencilere Moral, Eğitime Destek

Belediyenin sosyal destek projeleri kapsamında yürütülen sıcak çorba ikramı, hem öğrenciler hem veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Gençlerin sağlıklı ve motive bir şekilde derslerine başlamasını hedefleyen uygulamanın, ilçedeki farklı okullarda da belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.