Sıcak havalar en çok onlara yaradı, taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyorlar

Edirne’de son sıcaklar nedeniyle kavrulan vatandaşlar iş yerlerin önlerini ve balkonlarında otururken sıcak havaların olumsuz etkilerinden kurtulmak için güneşten koruyucu branda ve perdeler yaptırmak isteyince saraciye işi yapanların iş yoğunluğu başladı.

Edirne’de 3 kuşaktır saraciye işi yapan Ahmet Üstev, “Yaz ayları havalar sıcak olmasıyla birlikte çok şükür işler arttı. Havaların güneşli olması sıcak olması milletin gölgeye ihtiyaç duyulmasından dolayı işlerimiz bereket versin olduğundan fazla yani yoğunluk var. Evlere genellikle körüklü balkon brandası mafsallı dükkan önlerine tenteler yapıyoruz. İş yerleri önlerine açılır kapanır tavan sistemlerimiz bu arada onlar yoğun" dedi.

Son dönemlerde balkon perdesi yaptırmak isteyen müşterilerin yoğunluğuna dikkat çeken Ustev, “Aşırı sıcaklardan dolayı insanlar balkonlarından gelen güneşi kesmek için balkonlara mafsalı taktırmak istiyorlar. Şu an en yoğun talep görüyor” diye konuştu.

“Sıcaktan dolayı açık renkler tercih ediliyor”

Aşırı sıcaklarla birlikte sıcaktan etkilemek için renklerin çok önemli bir unsur olduğuna değinen Üstev, evlerde daha açık renklerin kullanıldığını, iş yerlerinde ise çizgili ve daha ağır renklerin kullanıldığını belirtti. Üstev, “Kafeterya ve restoranlar genellikle tek sade düz renkleri seçiyor. Onlar da koyu renkler. Kafe tarzı restoran tarzı yerlerde bordo siyah koyu yeşil renklerimiz daha çok ağırlıklı, yani güneşi kesmesi açısından evlere genellikle çizgili ve düz açık renkler daha tercih ediyor” ifadelerini kullandı.