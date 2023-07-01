Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat

Sıcak hava sebebiyle burun kanamalarında artış görülebileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneşli yerlere çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Sıcak havalarda burun kanaması sıkça görülen sorunların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun da konuya ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Burun kanamalarının yüzde 90’ının hafif seyirli geçeceğini belirten Sağun, "Yaklaşık yüzde 10’unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur. Burun kanamalarında ne zaman alarma geçip hemen bir hekime başvurmak gerekir. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar. Burun mukozasının üzerinde onu adeta bir bariyer gibi saran jelimsi bir mukus tabakası mevcut. Bu tabaka burnun nemli kalmasını sağlayarak, alınan havanın nemlendirilmesi, ısıtılması ve temizlenmesi işlevine katkıda bulunur. Çok sıcak ve kuru havalarda bu mukus bariyerinin kurumasına bağlı olarak kılcal damarlarda zedelenme ve kanama olabilir. Toplumda burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilgi çok yanlıştır. Bu pozisyon boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırır. Bu nedenle burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir. Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Ardından ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 ’ü durdurulabilir. Koterizasyon (kanayan burun mukozasını yakma işlemi), burun kanamasını kontrol etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Uygun hastalarda kimyasal veya elektrokoterizasyon kanamanın şiddeti ve yerine göre tercih edilir. Daha ciddi burun kanamalarında, kanamanın yerine göre ön ya da arka tampon veya her ikisi birden uygulanabilir" dedi.

Dr. Ömer Faik Sağun, güneşin tam tepe noktada olduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması gerektiğini de söyleyerek, "Özellikle saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşin direkt etki ettiği yerlerde bulunmamak gerekir. Denize ve havuza girenlerde bu saatlere dikkat etmeliler" dedi.