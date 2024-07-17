Sıcak havalarda gebelerin dikkat etmesi gereken 10 madde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Ömer Doğukan Saraç, yaz aylarının sıcak günlerinde, gebelerin sağlığı için dikkat etmesi gereken on madde hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Ömer Doğukan Saraç, artan hava sıcaklıkları ile birlikte gebelerin dikkat etmesi gereken on maddeyi anlattı. Artan sıcaklıkların, gebelerde bazı riskler oluşturduğunu ifade eden Ömer Doğukan Saraç, "Bu durum hem annenin, hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir. Sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacı artar. Gebeler, günlük su tüketimlerini artırmalıdır. İdeal olarak, günde en az 2-3 litre su içilmesi önerilir. Su tüketimi, vücut ısısını düzenler ve dehidratasyonu (vücudun susuz kalmasını) önler. Dehidratasyon, annenin kan basıncını düşürebilir ve erken doğum riskini artırabilir. Ayrıca, suyun yanı sıra elektrolit dengesini sağlamak için doğal maden suyu veya taze meyve suları da tüketilebilir. Ancak şekerli içeceklerden kaçınılmalıdır, çünkü bunlar da vücutta su kaybını artırabilir" dedi.

Güneşten korunma

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Ömer Doğukan Saraç, "Eğer dışarı çıkmak zorunluysa, geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve yüksek koruma faktörlü (en az SPF 30) güneş kremleri kullanılmalıdır. Güneş yanıkları ve sıcak çarpması riskine karşı bu önlemler oldukça etkilidir. Ayrıca, gölgede kalmaya özen gösterilmeli ve direkt güneş ışığından korunmak için şemsiye veya tenteler kullanılmalıdır. Güneş kremleri her 2 saatte bir tekrar uygulanmalıdır. Sıcak havalarda pamuklu, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. Bu tür kıyafetler, terlemeyi azaltır ve vücut ısısını dengede tutar. Sentetik ve dar kıyafetler, ciltte tahrişe ve rahatsızlığa neden olabilir. Aynı zamanda açık renkli kıyafetler, güneş ışığını yansıtarak vücut ısısının artmasını önler. Giyilen ayakkabılar da rahat ve nefes alabilir olmalıdır. Rahat sandaletler veya spor ayakkabılar, şişmiş ayakları rahatlatabilir" diye konuştu.

Dengeli beslenme

Hafif, besleyici ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Ömer Doğukan Saraç, "Meyve, sebze, tam tahıllar ve protein açısından zengin besinler tüketilmelidir. Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, sık sık ama küçük porsiyonlarla beslenmek, sindirim sisteminin zorlanmasını önler ve enerji seviyesini dengede tutar. Yoğurt, salatalar, soğuk çorbalar gibi serinletici gıdalar tercih edilebilir. Sıcak havalarda ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde hafif yürüyüşler yapılabilir. Yüzme, sıcak havalarda ideal bir egzersiz seçeneğidir, çünkü hem vücudu serinletir hem de kasları güçlendirir. Gebeler, sıcak havalarda daha çabuk yorulabilirler. Bu nedenle, düzenli dinlenme molaları vermek önemlidir. Ayakları yukarıda tutarak yapılan dinlenmeler, bacaklarda oluşabilecek ödemi azaltır ve kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca, gün içinde kısa süreli şekerlemeler yapmak, enerji seviyesini yükseltir ve vücudun dinlenmesini sağlar. Uyku düzenine dikkat edilmeli ve gece uykusu kaliteli hale gelmedilidir" ifadelerini kullandı.

Klimanın doğru kullanımı

Ani sıcak-soğuk değişimlerinin sağlık sıkıntılarına yol açabileceğini belirten Saraç, "Oda sıcaklığını 24-26 derece arasında tutmak ideal olabilir. Klima kullanımı sırasında ortamın nem dengesine de dikkat edilmelidir. Gerektiğinde nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Serinletici duşlar, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ilık su ile duş almak, vücudun serinlemesini sağlar ve rahatlatır. Ayrıca, cildin nem dengesini korumak için nemlendirici kremler kullanılabilir. Duş almanın yanı sıra, serinletici ayak banyoları da rahatlama sağlayabilir. Sıcak havalarda baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu belirtiler, sıcak çarpması veya dehidratasyonun habercisi olabilir. Ayrıca, gebeler yanlarında her zaman bir acil durum çantası bulundurmalıdır. Bu çantada su, atıştırmalıklar, güneş kremi ve bir acil durum iletişim listesi bulunmalıdır. Düzenli doktor kontrolleri, gebelik sürecinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek için hayati öneme sahiptir. Yaz aylarında doktor kontrollerine daha da önem verilmeli ve doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır. Doktorunuzun önerdiği ek vitamin ve mineralleri düzenli olarak almayı ihmal etmeyin. Ayrıca, doktorunuzun önerdiği egzersiz ve beslenme programlarına sadık kalın" dedi.

Gebelik sürecinin dikkat ve özen gerektiren bir dönem olduğunu ifade eder Ömer Doğukan Saraç, “Özellikle sıcak havalarda alınacak basit önlemler, hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Her zaman doktorunuzla iletişimde kalmak ve onun önerilerini dikkate almak, sağlıklı bir gebelik süreci için en önemli adımdır. Kendinize ve bebeğinize iyi bakın" şeklinde konuştu.