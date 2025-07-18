Sıcaklar bastırdı, vantilatör satışları ikiye katlandı

Trendyol’un paylaştığı verilere göre, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima ve vantilatörlere talep arttı. Split klima ve kule tipi vantilatörler kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında öne çıkıyor.

Yaz aylarında sıcaklıkların zirveye ulaşmasıyla birlikte, yaşam ve çalışma alanlarında serinlik arayanların iklimlendirme ürünlerine ilgisi hızla artıyor. Trendyol’un paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz ay klima satışları yüzde 50’nin üzerinde, vantilatör satışları ise iki kat artış gösterdi. Kullanıcıların klima ve vantilatör tercihlerine yön veren kriterler arasında ise akıllı ev entegrasyonu, enerji verimliliği ve çevre dostu özellikler öne çıktı.

Split klima ve kule tipi vantilatörler zirvede

Trendyol’da bu yaz klima kategorisinde en fazla tercih edilen model split klimalar oldu. Duvara monte edilebilen yapıları, yüksek soğutma kapasiteleri ve akıllı ev sistemlerine entegrasyon imkânları sayesinde kullanıcıların ilk tercihi haline geldi. Split klimaları; taşınabilir olmasıyla öne çıkan portatif klimalar, geniş yaşam alanlarına hitap eden salon tipi klimalar ve daha çok ticari alanlarda tercih edilen kaset tipi modeller takip etti.

Vantilatörlerde ise tüketici tercihleri kule tipi vantilatörlerde yoğunlaştı. Şık ve modern tasarımları, kompakt yapıları ve çok kademeli hız ayarlarıyla öne çıkan kule tipi vantilatörleri çalışanların yoğun tercihi olan masaüstü modeller izledi. Ayaklı vantilatörler ve tavan tipi vantilatörler ise kategorinin en çok satan diğer iki modeli oldu.

Klima alırken hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek, doğru ürünü bulmayı çok daha kolay hale getiriyor. Bölgesel iklim koşullarından alan metrekaresine kadar birçok faktör, doğru klimayı seçmek için belirleyici rol oynuyor. Trendyol’un kullanıcılar için hazırladığı Klima Satın Alma Rehberi, bu süreci kolaylaştırmak ve ihtiyaca uygun BTU değerini belirlemek amacıyla detaylı bir yönlendirme sunuyor.