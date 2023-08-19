Sıcaklar sürücüleri de bunalttı. Ayağını camdan sarkıtarak araç sürdü

Bursa’da seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Kazaya davetiye çıkaran sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıyınca kendini topladı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi seyir halindeki otomobil sürücüsü sol ayağını camdan dışarı çıkarıp yolculuk yaptı. Direksiyon başındaki sürücü ne kendini ne de başkalarına düşünürken, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anları trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kameraya alınca durumu fark eden kişi hemen kendini topladı.