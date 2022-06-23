Sıcaklıklar artıyor, orman yangını riski büyüyor

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıları da artış gösterdi. Bu çerçevede yükselişe geçen sıcaklıklara bağlı olarak ta meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı tedbirlerde arttırılıyor. Yangınlara karşı vatandaşlara çeşitli eğitimler verilirken gerekli STK’lar ve kurumlarda hususa ilişkin bilgilendiriliyor. İhtimal doğrultusunda çıkabilecek yangınlara karşı ise ekipler teyakkuz halinde 24 saat nöbet tutuyor. Son olarak Marmaris’te çıkan orman yangınına ilişkin geçmiş olsun temennisinde bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, son zamanlarda Kocaeli ve Sakarya’da herhangi bir büyük orman yangınının çıkmadığını aktararak gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

“Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın bütün yıla yayılabiliyor”

Orman yangınlarına ilişkin alınan önlemleri ve yapılması gerekenleri anlatan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “Ülkemiz ve dünyanın en büyük sıkıntılarından birisi yangın. Yangına hazırlık çalışmalarımız var, bu çerçevede; önce iş makinelerimizin, pompalarının bakımı, işçilerimizin eğitimi ve yeni işçi alımı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da bizimle birlikte çalışmak isteyen yangın gönüllülerinin eğitilmesi ve yangına hazırlanma aşamalarını tamamlıyoruz. Yangın eylem planı hazırlıyoruz. Yangın yolları çevresindeki bakımdan tutun, ormanların bakımına kadar yangına bir hazırlık dönemi var. Bu normalde Mayıs-Haziran yani yangın mevsimine kadar sürüyor. Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın bütün yıla yayılabiliyor. Hem iş makinelerine yenilerini katıp, yeni teknolojiler alarak, bölgeler arası ve genel müdürlüğün kendi içerisindeki organizasyonlar bu konudaki yangın amirlerinin eğitimi, işçilerin ve gönüllülerin eğitimi gibi birçok faaliyeti alt alta dizip bunlarla ilgili yangına hazırlanıyoruz” dedi.

“Ülkemizin diğer bölgelerinde yaşanan yangınlar ciğerlimizi yakıyor”

Sorumluluk bölgelerinde ciddi bir yangının olmadığını aktaran Polat, “Yangınla ilgili çok şükür Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki Kocaeli ve Sakarya’da bir sıkıntı yaşamadık. Tabi bunun birinci özelliği ormanlarımızın yapraklı olması. Ama ibreli ormanlarımızın da olduğu; Taraklı, Gebze ve Kefken bölgesi de var. Tabi o bölgelerde ormanlara giriş ve çıkışı zamanında yasaklayarak, herhangi bir yangın tehlikesi ve sıkıntı yaşanmaması bizi de bölge müdürlüğü adına sevindiriyor. Ancak ülkemizin diğer bölgelerinde yaşanan yangınlar ciğerlimizi yakıyor. İnsanlara, topluma orman bilinci ve ormanın kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Bu bilinç arttıkça hem yangınlar azalacak, hem ormanlara olan baskı ve kaçak, usulsüz kesimler azalacak. Ormanlar hem alan olarak daralmayacak hem de servet olarak azalmayacak. Oradaki yaşam alanını hep birlikte korumuş olacağız” diye konuştu.