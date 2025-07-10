Sıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu aquaparklarda aldı

Ankara’da 35 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının ardından Başkentliler serinlemek için aquaparklara akın etti.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ankara’da ise termometreler 35 derecenin üstüne çıktı. Sıcaktan bunalan Başkentliler, soluğu aquaparklarda aldı. Gençler ise okulların da tatil olması sebebiyle yoğunluk yaşanan aquaparklarda sıcak havanın tadını çıkardı. Doyasıya eğlenen başkentliler kaydıraklardan kaydı, su üzerinde deve güreşi yaptı.

Yenimahalle’de bulunan Anktalya Aquapark’ın sahibi İsmail Öztürk, bu yılın geçen yıla göre daha yoğun olduğunu belirterek, 15 - 35 yaş arası kişilerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

İnsanların hem serinlemek, hem de eğlenmek için geldiklerini dile getiren Öztürk, sıcaklarla birlikte talebin de attığını aktardı.

Öztürk, yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü anlatarak, "Önümüzdeki hafta sonu da çılgın bir sıcaklık geliyormuş. Galiba kapıları kapatacağız diye düşünüyorum" dedi.

Okulların kapanmasının da yoğunlukta etkisi olduğunu belirten Öztürk, "Okulların kapanmasıyla birlikte Ankara’daki bütün aquaparklar hani bizim de olduğu gibi coştu" ifadelerini kullandı.

"Tatile gidemeyenler için biz Antalya’yı Ankara’ya getirdik"

Tatile gidemeyenler için aquaparkların uygun bir alternatif olduğunu aktaran Öztürk, "Tatile gidemeyenler için biz Antalya’yı Ankara’ya getirdik. İsmimiz de oradan geliyor. Anktalya. Ankara’nın Antalya’sı. Aquapark’ta 6 tane kaydırağımız var. Hepsi faaliyette. Aynı şekilde büyük bir havuzumuz var. Serinlemek için, eğlenmek için, oynamak için. Çocukları da düşündük, Çocukları da unutmadık. Onlar için de kaydırağımız var. Eğlence için havuzumuz var. Aileleri de tabii ki yine unutmadık. Aileler için de özel bir alanımız var. Gençler için de yine havuzumuzda özel alanımız var" şeklinde konuştu.

Kaydıraktan kaydılar, havuzda deve güreşi yaptılar

Havuza gelen Şahin Mert Koca, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, "Yandık, çareyi havuzda bulduk. Geldik buraya arkadaşlarımızla beraber, yüzüyoruz, kaydıraklardan kayıyoruz" diye konuştu.

Murat Erdönmez ise eğlenmek için geldiklerini aktararak, "Arkadaşlarımızı alıp sıcak bir günde serinlemek için havuza geldik" dedi.

Ailesiyle birlikte yaz tatili dolayısıyla havuza geldiğini dile getiren Hüseyin Yağız Çiçek de, "Mutluyum çok eğlenceli bir yer, kaydırakları çok iyi, havuz temizliği ve dezenfektan da çok iyi" şeklinde konuştu.