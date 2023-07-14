Sıcaktan bunalan çocuklar için bahçesine minyatür havuz yaptı

Sultangazi’de sera ve çiçekçilik işi ile uğraşan esnaf, sıcaktan bunalan çocuklar için iş yerinin bahçesine minyatür havuz kurdu. Havuza giren çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde sera ve çiçekçilik işi ile uğraşan İlyas Yılmaz, havaların aşırı derecede ısınması ile sıcaktan bunalan küçük çocukların serinlemesi için iş yerinin bahçesine araç lastiği ve büyük bir naylon yardımıyla havuz yaptı. 1 çocuk babası Yılmaz, oradan geçen minikleri de havuza girmeye davet etti. Havuza giren çocuklar hem eğlendi hem de serinledi. Çocukların sağlığı için yaptığı düzenekle günlük olarak devir daim yapıp havuzun suyunu boşaltıp değiştirdiğini belirten Yılmaz’ın jesti onlarca çocuğu mutlu etti.

Yılmaz, "50. Yıl Mahallemizde boş kaldığımız vakitlerde seramız var, çiçek işi ile uğraşıyoruz. Son günlerde acayip bunaltıcı sıcaklar var. Biz bile bunaldık o derece. Mahallemizin çocukları buradaki arsada taş, toz ve toprak ile oynuyor. Kendimce düşündüm ki havuz yapayım. Minyatür bir havuz yaptım oynasınlar diye. Bayağı eğlendiler, ben bile izlerken eğleniyorum. Sağlıkları için şöyle bir şey yaptım; jeneratörümüz var, suyu da devir daim yapıyorum. Böylece çok mutlu ve huzurlu zaman geçiriyorlar, biz de seviniyoruz" dedi.