Sıcaktan bunalan çocuklar ıslanma havuzuna akın etti
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Ankara'da sıcaktan bunalan çocuklar, Keçiören'deki ıslanma havuzuna akın etti.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Ankara’da sıcaktan bunalan çocuklar, Keçiören’deki ıslanma havuzuna akın etti.
Termometrelerin Ankara’da 40 derecenin üstene çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar Keçiören’deki ıslanma havuzuna akın ediyor. İlçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda yer alan ıslanma havuzuna aileleriyle birlikte gelen çocuklar, serinliğin tadını doyasıya çıkarıyor.
“Havuzumuzdaki hijyene de büyük önem gösteriyoruz”
Islanma havuzunun çocuklardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sıcak havalarda serinlemenin adresi Keçiören. Islanma havuzumuza çiçek ve meleklerimiz çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Havuzumuzdaki hijyene de büyük önem gösteriyoruz. Burada sık sık temizlik çalışması yaparak çocuklarımıza sağlıklı bir ortamda eğlence ve serinlik yaşatıyoruz” dedi.