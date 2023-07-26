Sıcaktan bunalan İstanbullular Boğaz'a girerek serinledi
Termometrelerin 41 dereceyi bulduğu İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Boğaz'a atlayarak serinledi.
Termometrelerin 41 dereceyi bulduğu İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Boğaz’a atlayarak serinledi.
İstanbul’da bugün son yılların en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Yetkililer bugünü doğal afet ilan ederken, 41 dereceye rağmen dışarıya çıkan kimi vatandaşlar denize girmeyi tercih etti. Sarıyer’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün manzarası karşısında denize atlayarak serinledi. Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda oturmayı seçti.