Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini serin sulara attı

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklara çözüm olarak vatandaşlar, Kartal Sahili’nden denize girerek gün boyunca serin suların keyfini çıkardı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da termometreler gün içinde yine 32 derecelere kadar gösterdi. Kartal Sahili’nde gün içinde serinlemek isteyen vatandaşlardan bazıları gölgelik alanlarda dinlenirken, bazıları ise kendilerini serin sulara bıraktı. Sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde en yüksek seviyelerde hissedilmesine rağmen gencinden yaşlısına vatandaşların gün boyu süren deniz keyfi ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

"Gölgeye sandalyelerimizi attık, suya girerek de serinliyoruz"

Sahilde denize girerek serinleyen vatandaşlardan Sezer Bekiroğlu, bu noktaya sıklıkla geldiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Günümüz güzel geçiyor. Buranın suyu güzel ve temiz, çocuklarla beraber yüzüyoruz. Buradaki gölgeye sandalyelerimizi attık, suya girerek de serinliyoruz, sonra dönüp dinleniyoruz. Yaz boyunca da boş oldukça yine buraya gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yazın hava güzel olduğu için sürekli buraya gelip denize giriyorum"

Emekli olduğu için yazın vaktini sürekli burada denize girerek geçirdiğini belirten Orhan Dinçer, "Buraya pek fazla insan gelemiyor aslında ama biz yakında oturduğumuz için sık sık gelebiliyoruz. Emekliyim, bir işim yok, sadece kışın torunlarımı okula götürüp getiriyorum. Onun dışında yazın hava güzel olduğu için sürekli buraya gelip denize giriyorum. Arkadaşlarımla beraber ağacın altında gölgede oturup dinleniyoruz" şeklinde konuştu.