Sıcaktan bunalan leyleği hortumla serinletti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir leylek, bir evin önüne inerek gölgeye sığındı. Ev sahibi ise durumu fark edince hortumla leyleği ıslatarak serinletti.

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede, susuzluktan ve sıcaktan bunalan bir leylek, Akhisar Mahallesi’nde evin önüne kondu. Gölgeye sığınan leyleği fark eden ev sahibi Hüseyin Kuzu, hortumla kuşu nazikçe ıslatarak ferahlamasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde leyleğin, suyla temas ettikten sonra rahatladığı ve çevresine güvenle bakındığı görüldü.