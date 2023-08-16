Sıcaktan bunalan vatandaş, otomobilinin kapısını açarak seyahat etti

Ankara’da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurdun dört bir yanını esir alan kavurucu sıcaklar, sürücüleri de çeşitli arayışlara sevk etti. Ankara-Samsun yolunda seyahat eden bir vatandaşın serinlemek için otomobilinin kapısını açık tutması ise görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.