Sıcaktan bunalan vatandaş, otomobilinin kapısını açarak seyahat etti

Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalan vatandaş, otomobilinin kapısını açarak seyahat etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’da sıcaktan bunalan bir vatandaş, otomobilinin kapısı açık bir şekilde seyahat etti. O görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurdun dört bir yanını esir alan kavurucu sıcaklar, sürücüleri de çeşitli arayışlara sevk etti. Ankara-Samsun yolunda seyahat eden bir vatandaşın serinlemek için otomobilinin kapısını açık tutması ise görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.