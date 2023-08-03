Sıcaktan bunalanlar Yeşilköy Sahiline koştu

İstanbul’da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde park ve sahillere akın etti. Yeşilköy Sahili’ne gelen vatandaşlar denize girerken bazı vatandaşlar da ağaç gölgesinde serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İstanbul’da öğlen saatlerinde, sıcaklık 35 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Termometrelerin zaman zaman 36 dereceyi gördüğü şehirde, Yeşilköy Sahili’nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar ise Yeşilköy Sahili’nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalarak denize giren vatandaşlar, denizin kirliliğinden şikayet ederken, burada oldukları için eğlendiklerini anlattı.