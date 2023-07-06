Sıcaktan eriyen asfalta karayolları ekiplerince mıcır döküldü
Bilecik ve ilçelerinde son günlerde artan hava sıcaklığı asfaltlarda erimeler meydana gelirken, o bölgelere Karayolları ekiplerince mıcır döküldü.
Bilecik ve ilçelerinde son günlerde artan hava sıcaklığı asfaltlarda erimeler meydana gelirken, o bölgelere Karayolları ekiplerince mıcır döküldü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla ilçeyi Bursa’ya bağlayan karayolundaki asfaltta erimeler meydana geldi. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 34 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Pazaryeri-Bursa kara yolunun Ahı Dağı kısmında asfaltın eriyip zifte dönüştüğü görüldü. Bu bölgeye Karayolları ekiplerince anında müdahale edilerek, erime yaşanan yerlere mıcır döküldü.