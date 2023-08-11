Sıcaktan kavrulan Kocaelililer yağmurla serinledi

Geçtiğimiz günlerde termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Kocaeli’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından hava, bugün etkili olan yağmurla serinledi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış, İzmit’te etkisini artırdı. Meteoroloji’nin açıkladığı haftalık hava tahmin raporunda 4 gün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcak havalardan çok bunaldığını söyleyen Kamer Karan, "Bugün İzmit’te yoğun bir yağmur var. Günlerdir sıcaktan bunalmıştık. Gerçekten çok sıcaktı. Bugün yoğun bir yağmur var. Serinledik, iyi oldu. Önümüzdeki günlerde sıcaklar devam eder mi bilemiyorum" dedi.