Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına verilen 15 yıl hapis cezası onandı

Kocaeli’de 2015 yılında kendisine 15 yıl boyunca şiddet uygulayan eşini öldüren Damla Kutulu’ya 2022 yılında 15 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Damla Kutulu’ya verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Olay, 2015 yılında Körfez ilçesinde meydana geldi. Eşi Fikret Kutulu’dan şiddet gören Damla Kutulu, korkuya kapılarak eşinin başına piknik tüpüyle vurup, daha sonra 14 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Damla Kutulu beraat etmiş, sonrasında ise Yargıtay kararı bozmuştu. Yargıtay’ın bozma ilamı neticesinde 7 Nisan 2022 yılında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Damla Kutulu’nun görülen davasında tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Damla Kutulu’ya verilen 15 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Damla Kutulu’ya 7 Nisan 2022 tarihinde verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi verilen 15 yıl hapis cezasını onayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında, "Sanık müdafince öne sürülen temyiz dilekçesi ve temyiz sebepleri dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanık müdafinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi" denildi.

Damla Kutulu ilk ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşimle görücü usulü ile evlendik. Eşim evlendiğimizden beri hep beni döverdi. İki kızım var. 15 senedir belki düzelir diye sabrettim. Ayrılmak istedim ama beni öldürmesinden ve çocuklarımın kötü yola düşmesinden korktuğum için boşanamadım. Eşim sürekli alkol alırdı, beni aldattığını herkes biliyordu. ’Seni öldürürüm’ diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Eve her gelişinde bana şiddet uyguluyordu, çocuklarımı da dövüyordu. Olay günü, Fikret beni dövdü. Dövmekten yorulunca biraz dinlendi, sonra yine dövmeye devam etti. Sonrasında da arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktı. Geldiğinde beni tekrar dövecek diye kızlar evdeki tüm kesici aletleri ve bana vurduğu şeyleri sakladı. Eve geldiğinde kızlara ’Atlama ipiniz var mı?’ diye sordu. Kızlar yok deyince de, ’Tamam, ben yarın silah alıp annenizi vuracağım’ dedi. Sonra beni yine dövmeye başladı. Piknik tüpüyle yüzüme vurdu. Beni dövdükten sonra uyudu. Uyandıktan sonra beni tekrar döveceğini düşündüm ve mutfağa gidip piknik tüpü ile bıçağı aldım. O yatarken bana çektirdiği acıyı yaşaması için tüple bir kere vurdum. Sonra ayağa kalkar gibi oldu ve ’Ne yapıyorsun?’ dedi. Böyle olunca ben de kalkıp beni öldürecek diye korktum ve bıçağı rastgele salladım. Hareket etmediğini görünce de üzerini örttüm ve eniştemi arayıp olanları anlattım."