Şiddeti değil sevgiyi yaymayı amaçlıyorlar

Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık’ eğitimi verildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Bilecik ve ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerine ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık’ eğitimini tamamladı.

Kadınların gün içerisinde maruz kaldığı fiziksel, sözlü ve psikolojik şiddetlere değinerek önüne nasıl geçilebileceği anlatıldı. Şiddete karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği ve şiddettin değil sevginin yayıldığı bir toplum oluşturmak üzerine konuşmalar gerçekleşti.