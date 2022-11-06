Şiddeti yükselen lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahil bölgesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran lodos rüzgarı vatandaşlara ve işletmecilere zor anlar yaşattı. Rüzgar sahil bölgesindeki turistik işletmelerdeki gölgelik ve şemsiyeleri uçurdu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Akçay Sahili’nde akşam saatlerinde ani bir şekilde şiddeti yükselen ve atak yapan lodos rüzgarı vatandaş ve işletme sahiplerini hazırlıksız yakaladı. Rüzgar turistik işletmelerde gölgelik ve şemsiyeleri uçurdu. Bazı işletme sahipleri gölgelikler uçmasın diye elleriyle tutmak zorunda kaldı. Kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyük maddi zarar meydana gelmezken olayda yaralanan da olmadığı öğrenildi.