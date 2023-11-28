Şiddetli lodos: Deniz çalkalanıyor, tekneler dans ediyor
Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı. Lodos fırtınasından dolayı Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekliyor. Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.
Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Fırtınayla birlikte deniz adeta çalkalanırken, limanda rıhtıma bağlanan teknelerde dans etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Havaların lodos esmesiyle beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatte bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer, uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler” dedi.