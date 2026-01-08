Şiddetli lodosa aldırış etmeden fotoğraf yarışına girdiler

Marmara’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli lodos gün içerisinde de etkisini sürdürüyor. Fatih sahilinde şiddetli lodosa aldırış etmeyen vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekme yarışına girdi.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul’da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı. Fatih’te sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu. Etkili olan şiddetli lodosa aldırış etmeyen vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle ıslandığı görüldü.