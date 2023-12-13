Şiddetli lodosta yıkılan ağaçların yerine yenileri dikiliyor

Bursa’da geçtiğimiz hafta etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan lodos sebebiyle devrilen ağaçların yerine Osmangazi Belediyesi tarafından yeni fidanlar dikiliyor.

Geçtiğimiz hafta özellikle şehir merkezinde etkili olan lodosun şiddetinden Osmangazi İlçesi’ndeki 618 ağaç yerle bir oldu. Aralarında asırlık çınarların da bulunduğu anıt ağaçları kıran lodosun etkisini kaybetmesinin ardından işe koyulan Osmangazi Belediyesi, önce ağaçların yıkıldığı bölgeleri temizleyerek yeni fidanlar dikmeye başladı. Yıkılan anıt ağaçların yerine ise tarihi İnkaya Çınarı’ndan elde edilen tohumlarla üretilen çınar fidanları dikilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, lodos nedeniyle yıkılan 618 ağacın yerine bin 618 fidan diktiklerini söyledi.

Bursa’da birçok maddi hasara neden olan lodosun ardından belediye olarak temizlik ve onarım çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki lodosun verdiği zararları kaldırmak için yoğun mesai harcadı. Cadde, sokak ve parklarda devrilen ağaçlar kaldırıldı. Osmangazi genelinde toplam 618 ağacın devrildiğini tespit ettik. Bu ağaçların yerine yeni fidanlar dikiyoruz. Anıt ağaçların yerine ise Ekolojik Yaşam Merkezi’nde İnkaya Çınarı’nın tohumlarından yetiştirdiğimiz çınar fidanlarını dikeceğiz. Böylece Yeşil Bursa’yı yeniden ayağa kaldırıyoruz” dedi.

Çırpan Mahalle Muhtarı Yusuf Demir de özellikle Merinos Parkı’nda birçok ağacın şiddetli lodosta devrildiğini belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.