Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi alabora oldu

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi alabora oldu
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Bursa’da geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı. Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki iki kişiyi savurdu. O anlar kameraya yansırken, savrulan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu. Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. O anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Gemlik’e bağlı Kumla’da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan iki kişi savrularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.