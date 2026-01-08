Şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi: Yıkılan ağaçlar ve baraka yolu kapattı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da etkili olan şiddetli rüzgar Hendek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağacı evin üzerine devrilme noktasına getiren şiddetli rüzgar başka bir ağacı ve barakayı yıkarak yolun kapanmasına sebep oldu.

Meteoroloji’nin uyarısını verdiği şiddetli rüzgar Sakarya’da etkili oldu. Hendek ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen rüzgar, bir ağacı gövdesinden kopardı. Kopan ağaç, bitişiğindeki ağaca devrilerek altında bulunan eve zarar vermeden durabildi. İlçenin Akpınar Mahallesi’nde ise bir ahşap baraka devrilerek yolu kapattı. Ekipler, devrilen ağaçları ve barakayı temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı.