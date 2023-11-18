Şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yatan tır kurtarıldı

Edirne’de dün gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle yan yatan tır, vinç yardımıyla kurtarıldı. Gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar sonrası İpsala ilçesinde çıkan hortum, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İpsala Gümrük Kapısı yolunda dün gece park halindeki dev tır hortumun gücüne dayanamayarak devrildi. Yan yatan tır, vinç yardımıyla kurtarılırken, İpsala ilçesinde çıkan hortum ise, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili yaptığı açıklamada, “İpsala Gümrük yolunun yan park alanında park halindeki tırın rüzgarın etkisiyle yan yattığı ve o esnada şoförün yatak yerinde dinlendiği tespit edilmiştir. Tır vinç yardımıyla düzeltilmiştir. Tırın yan yatmasının temel nedeni dorsesinin boş olması ve açık bir alanda doğrudan rüzgara maruz kalmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ayrıca İpsala ilçemiz genelinde yaptığımız taramada telafisi mümkün olan maddi hasarlı olaylar tespit edilmiştir. Önemli olan kimsenin tırnağına bile zarar gelmemesidir" dedi.

İpsala Kaymakamlığı, AFAD ve İtfaiye ekipleri 24 saattir hummalı şekilde çalışmaya devam ettiklerini ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtildi.