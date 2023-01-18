Şiddetli rüzgarlar sebebiyle ağıl çöktü

Edirne’nin İpsala ilçesinde şiddetli rüzgarlar sebebiyle bir ağıl çöktü. Çöken ağılın altında kalan olmaması ise teselli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri "turuncu" ve "sarı" kodla uyarmış, dün gece saatlerinden itibaren bölgede rüzgarlar etkili olmuştu. Beklenen rüzgarlar bölgeyi etkisi altına alarak, şiddetini göstermeye başladı. Zaman zaman hızı azalsa da, süren rüzgarlar İpsala’nın Sarpdere köyünde bir ağılın çökmesine sebep oldu. Yaşanan olayın ardından bölgeye İpsala Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile birlikte, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Olay yerinde çalışmalara başlayan ekipler, çöken binanın altında kalanın olmadığını tespit etti.