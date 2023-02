Şiddetli sarsıntıya rağmen kuvözleri bırakmadılar

TAKİP ET

Ülke genelinde 10 ili etkileyen depreme hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yakalanan kadın sağlık personelleri bebeklerin bulunduğu kuvözleri tutarak sarsıntının bitmesini bekledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 30 bina yakın insanın hayatını kaybettiği iki büyük depremle ilgili Gaziantep’da özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki görüntüler ortaya çıktı. Antep Medicalpoint Hastanesinde sarsıntının başlamasıyla birlikte serviste bulunan ve yeni doğan bebeklerin bulunduğu kuvözleri tutan kadın sağlık görevlileri, sarsıntı bitene kadar bebekleri bırakmadı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.