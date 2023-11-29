Şiddetli yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Taksim’de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul’da fırtına ve rüzgar etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve bina altlarına sığındı. O anlar anbean kameralara yansıdı.