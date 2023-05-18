Şiddetli yağmur öncesi gökyüzü böyle aydınlandı

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan ve yarım saatte 50 kilogram yağışın düştüğü kentte yağmur öncesinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Şiddetli yağmur öncesi gökyüzü böyle aydınlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Balıkesir’de akşam saatlerinde başlayan ve yarım saatte 50 kilogram yağışın düştüğü kentte yağmur öncesinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Balıkesir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur öncesinde gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca art arda çakan şimşekler esnasında yağmur yağmazken, şimşeklerin ardından metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Geceyi gündüze çeviren şimşek aktivitesi kameralarca görüntülendi.