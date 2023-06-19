Şiddetli yağmur, turistik ilçe Sapanca'yı sular altında bıraktı

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, Sapanca ilçesini sular altında bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarlılar sonrasında Sakarya genelinde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde bastıran sağanak, Sapanca ilçesini sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklarda bazı araçlar suya gömülürken, dere yatakları taştı. Vatandaşların çaresizce gösterdikleri çabalar ve zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin adeta göle dönen sokakta atının sulara kapılmasını önlemek için verdiği mücadele, istinat duvarlarından adeta şelale gibi akan sular, birikintilerde suya gömülen bazı araçlar ve yağmur sularının beraberinde getirdiği molozlar yer alıyor.