SİEM Grup Silivri'de

SİEM Grup, istif makineleri çözümleri ile Silivri'de hizmet vermeye hazır. Kurumsal alandaki tecrübeleri ile Manlift, Forklift, Transpalet ve İstif Makineleri çeşitleri ve geniş marka grubu ile uzun dönem kiralama , satış ve teknik servis hizmetleri ile SİEM İstif Makineleri markası bölgemizde hizmet vermeye başlıyor.

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  • 10.06.2022 15:13
  • Güncelleme: 10.06.2022 15:13
SİEM Grup Silivri'de

Çorlu, Silivri ve İzmir’deki operasyonları için ofisleri bulunan SİEM İstif Makinelerinin ayrıca Çorlu’da Trakya bölgesine hizmet vermek için profesyonel bir teknik ekibi de bulunuyor.

“Birden fazla çözüm ortağı ile kesintisiz çözümler üretiyoruz”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

SİEM satış Müdürü Emre Gültaş, “İstif Makineleri Markamız ile standart bir markanın bayi ağı olmaktan farklı olarak, kalitesi ve marka değeri belirli olan markaların tamamını bünyemizde barındırıyoruz. Bu çözüm ortağı ağımız sayesinde müşterilerimiz tüm ihtiyaçlarına tek tedarikçi olarak cevap verebiliyoruz.” dedi
“Kurumsallığa ihtiyaç duyduğumuz alanlarda yenilikçi hizmetler üretiyoruz”

Siem Grup’un bulunduğu sektörlerde fark yaratan anlayışlar ile çalıştığını kaydeden SİEM Satış Müdürü Emre Gültaş “Vizyonumuz, Çözüm ortaklarımız ile müşterilerimize şeffaf, arkasında durduğumuz, farklı bakış açıları ve yenilikçi hizmetler üretmek. Bunun için gerekli olan sermaye ve insan kaynakları yapımız mevcut kısa süre içerisinde bulunduğumuz bölgede 100’den fazla istihdam yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

SİEM Grup istif makineleri çözümleri haricinde ayrıca diğer kurumsal çözümler için bünyesinde;     SİEM Gayrimenkul ,SİEM Akademi, SİEM Satış Yönetimi markalarını da barındırıyor.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda Siem Grup’a ulaşmak için 0850 308 67 58’i arayabilir veya siemgrup.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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