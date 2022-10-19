Siemens 175'inci yaşını kutladı

1 Ekim 1847 tarihinde Berlin’deki bir avluda atölye olarak kurulan Siemens 12 Ekim’de 175’inci yaşını kutladı. Şirketin 175’inci yıl kutlaması Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un katılımıyla Berlin’de gerçekleşti.

Siemens, 12 Ekim 1847’de Berlin’in Schoeneberger Sokağı’nda bulunan bir binanın arkasındaki avluda, 10 çalışanı ile işaretçi telgraf üreten küçük bir atölye olarak faaliyete başladı. Yapılan açıklamaya göre, 175 yıl sonra ise şirket şu an dünya çapında 300 binden fazla çalışanı olan, yıllık 60 milyar euronun üzerindeki geliri ile dünyanın en büyük teknoloji güç merkezlerinden biri oldu. 11 Ekim 1847’de operasyonların başlamasından 11 gün önce, Werner von Siemens ve hassas mekanik ustası Johann Georg Halske şirketin resmi kuruluşunu tamamlamıştı. 12 Ekim 2022’de ise Siemens, Berlin’in Siemensstadt bölgesindeki Schaltwerk fabrikasında düzenlediği etkinlikle 175’inci yaş gününü kutladı. Kutlamaya Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un yanı sıra siyaset, akademi ve iş dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

Kutlama etkinliğindeki konuşmasında, “Siemens sanayi çağının temellerini 175 yıl önce attı” diyen Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, sözlerine şöyle devam etti: “Siemens, bugün gerçekleştirdiği inovasyonlarla hem dijital hem ekolojik olarak çifte bir dönüşümün yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Siemens’in dünyayı tekrar tekrar elektriklendirdiği, hareket ettirdiği, birbirine bağladığı ve yeniden icat ettiği 175 yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu, özetle Almanya’da gerçekleşmiş ve Siemens tarafından gerçekleştirilmiş 175 yıllık bir başarıdır.”

Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Roland Busch ise şu açıklamada bulundu: “Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yeni teknolojileri ve trendleri tahmin etmek amacıyla kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor. Müşterilerimizin ve faaliyete bulunduğumuz toplulukların bugün ve gelecekteki en büyük zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya ve bu alanda öncü bir rol üstlenmeye devam etmek istiyoruz. 175. yıl dönümümüzde Siemens geleceğe hazır; strateji, iş ve teknoloji açısından son derece güçlü bir konumda ayrıca dijitalizasyona ve sürdürülebilirliğe öncülük ediyor.”

Şirket kurulduğu günden bu yana milyonlarca insan için sadece bir işveren değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir yuva oldu. Bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 4 milyon kişi şirket için çalıştı. Ülkeler açısından Almanya, şirketin en büyük iş yeri olmaya devam ediyor. 2021 mali yılında şirket yaklaşık 86 bin kişiye istihdam ve Almanya’da 11 milyar eurodan fazla gelir sağladı. Şirket, 2021 mali yılında sadece Almanya pazarında yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etti.

Şirketin 175’inci yıl kutlamasına katılan Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, “Şirket 175 yıldır Berlin’in ayrılmaz bir parçası. Berlinli bu küresel şirket için Siemenstadt bölgesindeki farklı lokasyonlarda insanlar nesiller boyunca çalıştı. Dünya, hayatımızı değiştiren ve iyileştiren çok sayıda icat ve gelişme için Siemens’e teşekkür ediyor. Kendi dönemlerinin inovasyonları olarak, hepsi büyük teknik ve ekonomik öneme sahipti ve aynı zamanda Berlin ile de ilişkilendirildiler. Bu başarı hikayesi, şirket geleneğine tamamen uygun şekilde, Siemens kampüsü ile dijital olarak devam ediyor. Uluslararası öneme sahip güçlü bir şirket olan Siemens’in burada, Berlin’de olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, son 175 yılda endüstriyel ve teknolojik bir tarih yazarak dünyanın dört bir yanındaki insanların geleceği için bugünü dönüştürdü. Werner von Siemens, 1847’de geleceğin küresel şirketinin ilk ürünü olan işaretçi telgrafı geliştirerek en önemli inovasyonlardan birini gerçekleştirmişti. Bu buluşu, mesajları uzun mesafelerde çok daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde iletmek için elektriği kullanmayı mümkün kıldı. Bu tür ilerlemeler, küresel bağlantının başlangıcı oldu. Bundan daha da büyük bir çığır açan gelişme ise Werner von Siemens’in 1866’da dinamo makinesini icat etmesiydi. Daktilo büyüklüğündeki bu kutu, mekanik enerjiyi ekonomik olarak elektrik enerjisine dönüştürebilen ilk cihazdı ve bu yetenek elektrik çağının yolunu açtı. Ancak şirket, teknolojik kilometre taşlarını belirlemekten daha fazlasını yaptı. Şirket, sosyal konularda da her daim zamanının ötesinde oldu. Örneğin, şirket çalışanları için 1872’de bir emeklilik fonu başlatmıştı. Almanya’da, benzer devlet teşviklerinin yasaya dahil olması ise yaklaşık 20 yıl sonra gerçekleşti.

Şirket kurucusunun soyundan gelen Nathalie von Siemens, kutlamadaki konuşmasında şu açıklamada bulundu: “Dünyanın en son 19’uncu yüzyılda yaşadığına benzeyen ve çığır açan bir değişimin parçasıyız. Bu, 175 yıl geriye dönüp baktığımızda, Werner von Siemens’in de yardımcı olduğu sanayi devriminin başlangıcıydı. Bugün dijitalizasyon, toplumlarımızı sanayileşme ve elektriğin yaygınlaşması kadar derinden dönüştürüyor. Werner’in deneyimleri bugün de bizim için faydalı olmaya devam ediyor. Kurduğu şirket bir kez daha yeni bir dönemi başlatan bir değişimi şekillendirmeye ve yönlendirmeye yardım ediyor.”

Bugün endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarına odaklanan şirket, dijitalizasyonda lider bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2008’den bu yana yazılım şirketlerine 10 milyar euro yatırım yaptı. 2021 mali yılında Siemens, araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 5 milyar euro ayırdı ve Siemens araştırmacıları yaklaşık 4 bin 500 icat kaydetti. Bu, iş günü başına yaklaşık 20 icat anlamına geliyor. Siemens, dijital dönüşümü şekillendirmek için donanım ve yazılımı bir araya getirerek gerçek ve dijital dünyaları operasyonel teknoloji ve bilgi teknolojisinde birleştiriyor. Bu yetenekler, müşterilerin ve iş ortaklarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmalarına, aynı zamanda inovasyonu hızlandırmalarına imkân tanıyor.