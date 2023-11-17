Siemens AG, 2023 mali yılı sonuçlarını açıkladı

Siemens AG, 2023 mali yılında endüstriyel iş kolu kârı ve endüstriyel iş kolu kâr marjında rekor seviyeleri görürken, net gelirini neredeyse iki katına çıkararak 8,5 milyar euro ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştırdı. Serbest nakit akışı 10 milyar euro ile rekor seviyeye ulaşan Siemens Grubu’nun, 2023 mali yılı gelirleri geçen yıl ile karşılaştırıldığında bazda yüzde 11 artarak 77,8 milyar euro oldu.

Siemens, (30 Eylül 2023 itibarıyla sona eren) 2023 mali yılında kârlı büyüme trendini başarıyla sürdürerek yeni rekorlara imza attı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin faaliyet alanında gösterdiği rekor kıran tarihi performans sayesinde tüm yıl için gelir, karşılaştırılabilir bazda (kur çevrimi ve portföy etkileri hariç) yüzde 11 artarak şirketin yükseltilmiş beklentilerinin (yüzde 9 ila yüzde 11) üst sınırına ulaştı. Net gelir gibi, endüstriyel iş kolu kâr ve kârlılığı da yeni rekor seviyelere ulaştı. Şirketin üstün performansı, hissedarlar için de kazanç anlamına geliyor. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, 2022 mali yılında hisse başına 4,25 euro olan temettünün 4,70 euroya yükseltilmesini öneriyor.

“Stratejimiz meyvelerini veriyor ve müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmaya devam ediyoruz”

Şirketin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, “2023 mali yılı pek çok rekorun kırıldığı bir yıl oldu: Endüstriyel İş Kolu kâr ve kâr marjı şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı. Ayrıca, net gelirimizi neredeyse iki katına çıkararak tarihî bir zirveye taşıdık. Dünyanın dört bir yanındaki tüm çalışma arkadaşlarımıza bu olağanüstü sonuçlara sağladıkları muazzam katkı için teşekkür etmek istiyorum. Stratejimiz meyvelerini veriyor ve müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise “2023 mali yılında Siemens değer oluşturan büyüme yolunda ilerlemeye devam etti ve serbest nakit akışında ilk kez 10 milyar euroyu aştı. 4,70 euroya çıkarılması önerilen temettü, buna karşılık gelen yüzde 3,5 temettü verimi ve genişletilmiş hisse geri alım programımız sayesinde hissedarlarımız da bu başarıdan faydalanacaklar” şeklinde konuştu.

Şirketin 2023 mali yılı sonuçları şöyle açıklandı:

Net gelir neredeyse iki katına çıktı, serbest nakit akışı rekor seviyeyi gördü

Şirket, 2023 mali yılında gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 11 artırarak 77,8 milyar euroya yükseltti (2022 mali yılı: 72 milyar euro).

Siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 7 artarak 92,3 milyar euro seviyesini gördü (2022 mali yılı: 89,0 milyar euro). Sipariş-satış oranı 1,19 ile mükemmel bir seviyede gerçekleşti (2022 mali yılı: 1,24). Yüksek nitelikli bakiye siparişler 111 milyar Euro ile bir kez daha rekor kırdı.

Dijital iş kolu hızla büyümeye devam etti ve yaklaşık yüzde 12’lik bir artışla 7,3 milyar euro (2022 mali yılı: 6,5 milyar euro) seviyesine ulaşarak şirketin 2023 mali yılı için ilk etapta açıkladığı yıllık ortalama yüzde 10’luk büyüme oranının önemli oranda aşılmasını sağladı.

Endüstriyel İş Kolu kârı yüzde 11 artışla 11,4 milyar euroyu gördü (2022 mali yılı: 10,3 milyar euro). Endüstriyel İş Kolu kâr marjı yüzde 15,4’e yükseldi (2022 mali yılı: yüzde 15,1). Net gelir 8,5 milyar euro olarak gerçekleşti (2022 mali yılı: 4,4 milyar euro). Bu sonuçların üçü de şirket tarihindeki rekor seviyeleri işaret ediyor. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS) 10,77 euro oldu (2022 mali yılı: 5,47 euro).

PPA öncesi EPS’ye 0,84 Euro katkı sağlayan Siemens Energy Yatırımı hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 9,93 euro olarak gerçekleşerek beklentileri (9,60 ila 9,90 euro) aştı.

Grup düzeyinde devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı rekor seviyeye ulaşarak ilk kez 10 milyar euro olarak gerçekleşti (2022 mali yılı: 8,2 milyar euro). Endüstriyel İş Kolu da 10,4 milyar euro ile serbest nakit akışında yeni bir zirveyi gördü (2022 mali yılı: 9,7 milyar euro).

4’üncü çeyrek endüstriyel iş kollarındaki rekorlarla güçlü şekilde tamamlandı

2023 yılının 4’üncü çeyreğinde siparişler, Mobilite iş kolundaki büyük siparişlerden gelen yüksek hacimlerin yanı sıra Siemens Healthineers ve Akıllı Altyapı iş kolundaki büyüme ile karşılaştırılabilir bazda yüzde 6 artarak 21,8 milyar euroya ulaştı. Gelir de yükseliş göstererek karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artışla 21,4 milyar euroyu gördü (2022 4. çeyrek: 20,6 milyar euro). Akıllı Altyapı iş kolu büyümeye en büyük katkıyı sağlarken, tüm endüstriyel iş kollarında rekor düzeyde gelir elde edildi. Endüstriyel İş Kolu kârı yüzde 7 artışla 3,4 milyar euroya ulaştı ve Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapı’daki önemli artışlarla birlikte şimdiye kadarki en yüksek çeyrek seviyesini gördü.

Kâr marjı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. Net gelir, posta ve koli işleme işinin satışından elde edilen 1,1 milyar euroluk vergi öncesi kazancın da hesaba katıldığı önceki yılın çeyreğindeki 2,9 milyar euroya kıyasla 1,9 milyar euro olarak gerçekleşti.

Innomotics: Bağımsız yapı seçenekleri için hazırlıklara başlanacak

Innomotics’in ana şirketten ayrılması süreci planlandığı gibi başarıyla hayata geçirildi ve büyük ölçüde tamamlandı. Yeni şirket, müşteriler, tedarikçiler ve 15 binden fazla çalışanı için işletme verimliliği ve yenilikçi mükemmeliyet anlamına geliyor. Olumlu finansal performans ve memnuniyet verici bakiye siparişler, Innomotics’in lider büyük tahrik sistemleri ve motor tedarikçisi olarak güçlü konumunun altını çiziyor. Dolayısıyla, Innomotics’in tam bağımsız bir yapıya kavuşmasına yönelik bir sonraki adımları güçlü bir noktadan başlatmak için gereken tüm koşullar artık karşılanmış durumda.

Bu nedenle şirket, Innomotics’in halka arzı için hazırlıklara başlayacak. Ayrıca, üçüncü taraflardan gelen teklifler de dikkatle değerlendirilecek ve uygun hallerde, halka arza alternatif olarak göz önünde bulundurulacak. Gelecekteki sahiplik yapısının sürdürülebilir, büyüme odaklı ve değer oluşturan gelişim için en iyi koşulları sunması sağlanacak.

2024 mali yılı beklentileri

Siemens Grubu’nun 2024 mali yılına ilişkin beklentileri, jeopolitik gerilimlerin daha fazla artmayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu doğrultuda, Endüstriyel İş Kolunun kârlı büyümesini sürdürmesi beklenmektedir.

Grubun özelinde, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 4 ila yüzde 8 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1’in üzerinde bir sipariş-satış oranı bekleniyor.

Dijital Endüstriler, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir gelişiminin yüzde 0 ila yüzde 3 arasında olmasını bekleniyor.

Bu beklenti, müşterilerin stoklarını eritmesinin ardından, otomasyon sektöründeki küresel talebin, mali yılın ikinci yarısında özellikle Çin’de yeniden artacağı varsayımına dayanmaktadır. Kâr marjının yüzde 20 ila yüzde 23 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Akıllı Altyapı, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 7 ila yüzde 10 arasında olmasını beklemektedir. Kâr marjının yüzde 15 ila yüzde 17 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Mobilite, 2024 mali yılı için karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 8 ila yüzde 11 arasında olmasını beklemektedir. Kâr marjının yüzde 8 ila yüzde 10 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Endüstriyel İş Kolundaki bu kârlı büyümenin, 2023 mali yılında 9,93 euro olan PPA öncesi EPS’yi aşarak, Siemens Energy Yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi net gelirden elde edilen hisse başına temel kazancı (PPA öncesi EPS) 2024 mali yılında 10,40 euro ila 11,00 euro aralığına yükseltmesi bekleniyor.

Bu beklentiler, yasalar ve mevzuata ilişkin konulardan kaynaklanabilecek gelişmeleri kapsıyor.