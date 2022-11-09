Siemens Healthineers sağlık alanında yenilikçi teknolojilerini TÜRKRAD 2022'de tanıttı

İnovasyonlarıyla sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeye yön veren şirketlerden biri olan Siemens Healthineers, görüntüleme alanındaki yenilikçi teknolojilerini 43’üncü Ulusal Radyoloji Kongresi’nde (TÜRKRAD) tanıttı.

Türkiye’de radyoloji alanının önemli bir etkinliği olan Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Siemens Healthineers, görüntüleme alanındaki yenilikçi teknolojilerini TÜRKRAD’da tanıttı. Bin 400’den fazla katılımcının ziyaret ettiği kongrede şirket, katılımcılara HoloLens deneyimi yaşatırken, bilgisayarlı tomografide yeni bir dönemi başlatan photon-counting teknolojisine sahip çözümlerini sergiledi. Ülkemizdeki sağlık sektörü temsilcilerini Antalya’da buluşturan kongrenin odağındaki ‘Yaşlanma ve Dejeneratif Süreçler’ ile ‘Yapay Zekâ’ konuları bilimsel programlar ve oturumlarla ele alındı. Kongrede aynı zamanda şirket Radyoloji Ödülü ve Yapay Zekâ İnovasyon Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kongrede, sağlık profesyonelleri tarafından en çok ilgi gören çözümlerden biri şirketin inovatif yaklaşımının görüntüleme alanındaki en yeni örneklerinden biri olan Microsoft HoloLens 2 destekli Cinematic Reality uygulaması oldu. İki boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerini yapay zeka yardımıyla gerçekçi üç boyutlu görüntülere dönüştüren teknoloji ile kullanıcı, 3 boyutlu hologramları görebiliyor ve görüntülerle gecikme olmaksızın etkileşime girebiliyor. Bu teknoloji, cerrahi müdahaleleri planlamak, sağlık profesyonellerini eğitmek, hastalara vücutlarında aslında ne olduğunu göstererek onların prosedüre hazırlanmasına ve endişelerinin azalmasına yardımcı olmak için kullanılabiliyor.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, kongre ile ilgili şöyle konuştu: ’’Sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek sağlık ekosistemini güçlendirme odağımızla bugün pazara 65’ten fazla yapay zekâ destekli ürün sunuyoruz. Yapay zekâ destekli ürünlerimizle verimli operasyonların, bakıma erişimin, daha öngörülebilir ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Her yıl katıldığımız ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz TÜRKRAD 2022’deki çözümlerimizin bu kadar yüksek bir ilgi görmesi de sağlık sektörümüzün ve değerli sağlık profesyonellerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına doğru yanıtlar sunduğumuzun bir göstergesi. Dijitalleşme, sağlık hizmetlerini her yönden değiştirmeye devam edecek ve biz de geçmişten bugüne olduğu gibi sağlık sektörünün değişime en iyi şekilde yanıt vermesini sağlayacak çözümler geliştireceğiz.”

Radyoloji ödülü 14’üncü kez sahiplerini buldu

TÜRKRAD 2022’nin son gününde, Türk radyolojisinin gelişimine katkı sağlamak ve genç radyologların uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmak amacıyla şirket Radyoloji Ödülü Töreni gerçekleştirildi. Bu yıl 14’üncü kez verilen Radyoloji Ödülü’nü Dr. Yusuf Kenan Çetinoğlu kazandı.

Yapay zekâ inovasyon yarışması düzenlendi

Sağlık sektöründe yapay zekânın öncülerinden birisi olan Siemens Healthineers, Kongre kapsamında bir ‘Yapay Zekâ İnovasyon Yarışması’ da düzenledi. Yaklaşık 40 adayın katıldığı yarışmanın ön eleme aşamasında jüri değerlendirmesi sonucu son 12’ye kalan ekipler, 4 Ekim’de proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. Mustafa Harman, Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk, Prof. Dr. Mustafa Nasuh Özmen ve Prof. Dr. Abdullah Utku Şenol’dan oluşan jüri, TÜRKRAD 2022’nin kapanışında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin kazananlarını belirledi. Birincilik ödülünü kazanan Özüm Tunçyürek ECR Kongresi’ne katılmaya hak kazanırken; ikinci olan Murat Yüce’ye TÜRKRAD 2023 kaydı, üçüncü olan Mustafa Burak Karadenizli’ye ise 2023 MR Kongresi’ne katılım davetiyeleri hediye edildi.