Siemens ile AWS arasında iş birliği

Siemens ve Amazon Web Services (AWS), her sektör ve ölçekten işletmenin üretken yapay zeka (AI) uygulaması geliştirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Mühendislik ve üretimin yanı sıra lojistik, sigorta ve bankacılık gibi alanlardaki uzmanlar, en gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisi sayesinde yeni uygulamalar geliştirebilecek ve mevcut uygulamaları yükseltebilecekler.

Ortaklıklarını güçlendirme kararı alan Siemens ve Amazon Web Services (AWS), her sektör ve ölçekten işletmenin üretken yapay zeka (AI) uygulaması geliştirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Mühendislik ve üretimin yanı sıra lojistik, sigorta ve bankacılık gibi alanlardaki uzmanlar, en gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisi sayesinde yeni uygulamalar geliştirebilecek ve mevcut uygulamaları yükseltebilecekler. Siemens, uzmanlara bu imkanların sunulabilmesi için önde gelen yapay zeka şirketlerinin yüksek performanslı temel modellerini güvenlik, gizlilik ve sorumlu yapay zeka özellikleriyle birlikte tek bir uygulama programlama arayüzü (API) üzerinden sunan bir hizmet olan Amazon Bedrock’ı, Siemens Xcelerator portföyü bünyesinde yer alan düşük kodlu öncü platform Mendix ile entegre edecek.

“Amazon Bedrock’ı düşük kodlu platformumuza entegre ederek üretken yapay zeka teknolojisini demokratikleştiriyor ve müşterilerin daha rekabetçi, esnek ve sürdürülebilir olmak için ihtiyaç duydukları uygulamaların geliştirilmesi noktasında herkese eşit fırsat sağlıyoruz” yorumunda bulunan Siemens CEO’su Roland Busch, “Programlama uzmanlığına gerek kalmadan daha akıllı uygulamalar geliştirilmesi inovasyonu hızlandıracak ve şirketlerin vasıflı işgücü eksikliklerini gidermelerine yardımcı olacak” dedi.

AWS CEO’su Adam Selipsky’nin konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “AWS ve Siemens güç birliği yaparak dünyanın her yerindeki şirketlere üretken yapay zeka sayesinde yeni kabiliyetler, çözümler ve değer oluşturmak için ihtiyaç duydukları kapasiteyi sağlıyor. Siemens ile süregelen 10 yıllık iş birliğimizde temellenen bu ortaklık, tüm sektörlerdeki müşterilere üretken yapay zeka sayesinde yeni fırsatlardan yararlanmak için ihtiyaç duydukları esnek, özelleştirilebilir ve güvenli ortamı sunuyor.”

İş birliği sayesinde müşteriler kendi spesifik kullanım durumlarına en uygun üretken yapay zeka modelini seçebilecek ve bu modeli uygulamalarına hızlı ve güvenli bir şekilde dahil edebilecekler. Bu sayede geliştirme sürece basitleşecek, hız kazanacak ve daha verimli hale gelecek. Önceden geliştiriciler üretken yapay zeka modellerini entegre etmek istediklerinde erişim izni almaları ve özel fonksiyon kodu yazmaları gerekiyordu. Yeni Mendix-Amazon Bedrock entegrasyonu sayesinde bu süreç artık yalnızca birkaç tık ile tamamlanabilecek. Ekipler, özel programlama bilgisine gerek olmadan akıllı ve sektör koşullarında sınanmış uygulamalar geliştirebilecekler. Kullanıcılar ise grafik arayüz ve basit sürükle-bırak komutları sayesinde veriyle kolayca etkileşime geçebilecekler.

Bu inovasyon, Mendix müşterilerinin işgücü üretkenliğini artırmak için üretken yapay zekayı hayata geçirmelerine de olanak tanıyacak. Örneğin, bir fabrika çalışanı, üretken yapay zeka kullanarak makine belgelerini daha hızlı bulabilecek ve veritabanlarını, kılavuzları ve kayıtları manuel olarak aramaya gerek kalmadan ilgili görselleştirmeleri kolayca oluşturabilecek. Bir üretim mühendisi ise üretken yapay zeka kullanarak verimin artırılmasına yönelik makine ayarlamaları önerebilecek veya fabrikanın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ekipman ayarlamaları, bakım ve hatta yedek parçalar hakkında öneriler alabilecek. Müşteriler, bu inovasyondan faydalanmak için kendi yapay zeka altyapılarını oluşturmalarına gerek kalmadan şirket verilerinin gücünü mümkün olan en yüksek güvenlik ve gizlilik seviyesiyle kullanabilecek, üstelik süreç boyunca verileri üzerinde tam kontrol sağlamaya devam edecekler.

Üretken yapay zeka teknolojisi, uzun teknik veya yasal belgeleri özetleme ve analiz etme, içeriği farklı dillere çevirme veya görüntü tanıma gibi özellikler sayesinde uygulamaları güçlendirme potansiyeli taşıyor. Örneğin, finansal işletmeler otomatik dolandırıcılık tespitini yazılımlarına entegre edebilecek veya bir otomobil fabrikasındaki işçiler üretim hattındaki milyonlarca veri noktasının yapay zeka analizinden hareketle kaliteyi artırabilecekler. Amazon Bedrock’taki çeşitli temel modellere kolay erişim sayesinde kullanıcılar kendi işleri için en iyi modeli rahatlıkla seçebilecek ve yalnızca birkaç tık ile modelleri sistemlerine entegre edebilecekler.

Siemens ve AWS iş birliği, iki dev isim arasında BT ve bulut teknolojisinin kullanımını kolaylaştırmaya yönelik olarak uzun süredir devam ettirilen ortaklığın kapsamını genişleterek, bu teknolojinin uygulamalara ve makine iş akışlarına kolayca entegre edilebilmesini ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Bugün dünya çapında 50 milyondan fazla son kullanıcı, Siemens Xcelerator portföyünün bir parçası olarak sunulan Mendix’in düşük kodlu platformuyla oluşturulmuş 200 bini aşkın uygulamayla çalışıyor. Düşük kodlu platformların önümüzdeki yıllarda kayda değer önem kazanması bekleniyor. Düşük kod teknolojisi, geliştiricilerin yeniden kullanılabilir bileşenler ve yazılım yapıtaşlarıyla sürükle ve bırak yöntemiyle uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor. Bu sayede daha küçük ekiplerle, daha hızlı yazılım geliştirilebiliyor.

AI21 Labs, Amazon, Anthropic, Cohere, Meta ve Stability AI şirketlerinin portföylerindeki sektör lideri büyük dil modelleri ve diğer temel modellerin yanı sıra müşterilerin üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmak için ihtiyaç duydukları geniş bir kabiliyet setine kolay erişim sunan Amazon Bedrock, gizlilik ve güvenliği desteklerken geliştirmeyi basitleştiren ve uçtan uca yönetim sunan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, kullanıcıların istenmeyen içerikleri filtrelemek, sorumlu yapay zeka politikalarına uymak veya özel veri kaynaklarından bağlamsal bilgiler ve daha alakalı, doğru ve özelleştirilmiş yanıtlar sunmak amacıyla “Knowledge Bases for Amazon Bedrock” kullanarak modellerine ince ayar yapmak için “Guardrails” uygulamasından faydalanmaları da mümkün olabiliyor. Mendix-Amazon Bedrock entegrasyonu, geliştiricilerin doğal dildeki yorumlarına ve kodlarına dayalı kod önerileri oluşturarak geliştirici verimliliğini artırmaya yardımcı olan makine öğrenimi (ML) destekli bir hizmet olan Amazon CodeWhisperer gibi AWS’nin diğer üretken yapay zeka hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte. Bu hizmetler bir arada kullanıldıklarında, programlama yeteneklerinden bağımsız olarak geliştiricilerin ve kurumsal kullanıcıların üretken yapay zekanın sunduğu avantajlardan daha kapsamlı ve etkili şekilde faydalanmalarını sağlamaktadır.