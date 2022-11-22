Siemens, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile geleceğin mühendislerine ilham veriyor

Siemens Türkiye, Siemens Xcelerator portföyünden dijital tasarım yazılımları, proje bazlı müfredat ve eğitimleri Türkiye’deki meslek okulu eğitimcilerine ulaştırmak için Milli Eğitim Bakanlığı ve bölgesel ortağı Ayata Yazılım ile iş birliğine gitti.

Siemens, geleceğin mühendislerine ilham vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve bölgesel ortağı Ayata Yazılım ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında eğitimcilere Siemens Xcelerator portföyünden dijital tasarım yazılımları, proje bazlı müfredat ve eğitimleri verilecek. Eğitim alan eğitimciler, öğrencilere gerçek dünyadan mühendislik eğitimi, tasarım zorluklarına katılma fırsatı ve endüstri sertifikalarına hazırlanma ve alma şansı sağlamak için gereken özgüvene, yazılım kaynaklarına ve müfredata sahip olacak.

İki milyonu aşkın öğrenci faydalanacak

Yapılan açıklamaya göre, Xcelerator yazılım ve hizmet portföyündeki tasarım, analiz ve üretime yönelik Solid Edge yazılımı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 bin 410 okula ve buna karşılık 2 milyonu aşkın öğrenciye ücretsiz olarak sunulacak. Proje ile aynı zamanda bu okullarda hizmet veren 123 bin 491 öğretmene ulaşılacak.

Şirket ve bölgesel ortağı Ayata Yazılım’ın sürekli öğrenmeyi desteklemek için yeni eğitici öğrenme programlarıyla güncellemeye ve geliştirmeye devam edeceği online eğitim akademisi ayataakademi.com üzerinden verilecek eğitimler, eğitimcilere yönelik ‘hizmet içi’ atölyelere de ev sahipliği yapacak. Platformdaki eğitimleri tamamlayan öğrenci ve öğretmenler, Ayata Yazılım onaylı Siemens’in Solid Edge sertifikası almaya hak kazanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mesleki ve İdari İşler Genel Müdürü Nazan Şener, “Siemens ve Ayata Yazılım iş birliği kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlar ile bu kurumlarda öğrenim gören tüm öğrencilere ücretsiz dijital tasarım ve mühendislik yazılımlarına erişim sağlanacak. Proje ile teknolojik fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilere lisanslı yazılım kullanma alışkanlığı kazandıracak olan proje, böylelikle telif hakkı bilincinin güçlenmesine de destek olacak” dedi.

Okullara bilgisayar destekli 3D tasarım, analiz ve üretim için şirketin Solid Edge’ine erişim sağlamaktan heyecan duyduklarını söyleyen Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Genel Müdürü Kerim Oal ise şöyle konuştu: “Proje ile öğrenci ve öğretmenlere tasarım, üretim ve analiz alanlarında yeni teknolojiler konusunda eğitimler vereceğiz. Başlıca amaçlarımızdan biri de dijital teknolojilerin etkin kullanımı yoluyla tasarım, analiz, üretim ve teknik eğitimde inovasyonu hızlandırmak.”

İş birliğini değerlendiren Ayata Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gülbeden, “Şirket olarak birinci önceliğimiz eğitim. Siemens Digital Industries Software desteğiyle çok önemli bir iş birliğine imza attık. Siemens’in Solid Edge’in sunduğu endüstriyel yazılım çözümleri sayesinde Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencileri, bilgisayar destekli teknik resimden hayallerindeki ürünün üretimine kadar tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirebilecekler. Eğitime değer katmak hedefiyle kurduğumuz akademinin sürekli güncellenen eğitim içeriği ile hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin dijital tasarım, üretim ve analiz çözümlerinin eğitimlerine kolayca erişmesini hedefliyoruz" diye konuştu.