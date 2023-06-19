Siemens Mobility, fuarda demiryolu altyapısı için dijital çözümlerini sergileyecek

Siemens Mobility, Eurasia Rail 2023’te açık dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator’ı ve Dijital Tren Çözümleri; ETCS Canlı-Otomatik tren işlemi (ATO); Railigent X tarafından etkinleştirilen yüzde 100 sistem kullanılabilirliği ve demiryolu altyapısı için dijital çözümlerini sergileyecek.

Siemens Mobility, yeni dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator’ı Eurasia Rail 2023’de ziyaretçiler ile buluşturuyor. Siemens Xcelerator, ulaşımda büyük ölçekte dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği birlikte hızlandırabilecek güçlü bir iş ortakları ekosistemi oluşturma amacına sahip açık bir dijital iş platformu. Siemens Xcelerator, demiryolu endüstrisinde türünün ilk örneği olan bir yenilikle gerçek ile dijital dünyaları birbirine bağlamaya yardımcı oluyor.

Sergilenecek ürünler ve hizmetler hakkında şu bilgiler verildi:

Eurasia Rail 2023 Fuarı’nda "Transform mobility for a better tomorrow" mottosuyla şirket, müşterilerine sürdürülebilir, konforlu ve uygun maliyetli demiryolu taşımacılığı sunmalarına destek olacak dört temel faktörü sunuyor: Ömrü boyunca maliyeti optimize edilmiş demiryolu altyapısı ve araçları; yüzde 100 sistem kullanılabilirliği; maksimize edilmiş ağ kapasitesi, optimize edilmiş müşteri deneyimi ve süreçler.

Ömür boyu maliyeti optimize edilmiş demiryolu altyapısı ve demiryolu araçları

Mireo, Vectron veya Velaro gibi demiryolu araçları platformları, genel ömür boyu maliyetleri azaltır ve müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bir trenin motor, boji ve aktarma organları gibi teknik unsurları birkaç tren varyasyonunda kullanılabilirken diğer parçalar müşterinin özel ihtiyaçlarına adapte edilebiliyor. Wi-Fi erişimi dahil tam dijitalleşme paketi ve mükemmel cep telefonu alımı için optimize edilmiş pencereler veya özellikle geniş ve verimli bir iç tasarım gibi özellikler mevcut araç platformlarına eklenebiliyor.

Şirketin trenleri ve altyapı çözümleri, maliyetleri düşürmeye, güvenilirliği artırmaya ve demiryolu varlıklarından daha fazla değer sağlamaya yardımcı olan entegre bağlantı ve hizmetlerle birlikte geliyor Train BT Uzaktan Yazılım Güncelleştirmeleri, trenlerin çalışırken yeni yazılımları dağıtmak için son derece gelişmiş bir çözümdür, böylece trenler raylarda daha fazla zaman geçirirken depoda daha az zaman harcarlar. Yazılım güncellemesi, bireysel trenlere veya tüm filoya yayılabilirken, en son teknoloji siber-güvenlik önlemleri işletmecileri ve yolcuları güvende tutuyor.

Yüzde 100 sistem kullanılabilirliği

Nesnelerin İnterneti IoT ve yapay zeka temelli Railigent X uygulama paketi, demiryolu varlık verilerini akıllı bir şekilde kullanarak demiryolu işletmecilerinin, bakımcıların ve varlık sahiplerinin verilerini anlamalarına ve varlık performansı hakkında daha derin bilgilere sahip olmalarına olanak tanıyor. Koşul tabanlı, öngörücü bakım aracılığıyla, Railigent X, sistem kullanılabilirliğini yüzde 100’e kadar sağlayabiliyor. Veri odaklı dijital varlık yönetimi araçlarıyla demiryolu sistemlerinin ömrü boyunca maliyetleri, yenileme stratejileri ve işletme ile ilgili verimlilik performans, maliyet ve riskler dengelenerek optimize edilebiliyor. Siemens Xcelerator’ın bir parçası olarak Siemens Mobility bir sonraki adımı atıyor. Railigent X’nin açık ekosistemi içindeki ortaklar, standartlaştırılmış API’ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) aracılığıyla ek veri tabanlı hizmetler geliştirebiliyor ve sunabiliyor.

Maksimize edilmiş ağ kapasitesi

Şirket, yenilikçi dijital teknolojilerin, örneğin 5G tarafından uygulanan mevcut demiryolu altyapısını buluta taşıyarak ve sinyalizasyon bileşenlerini sanallaştırarak operatörler için maksimum ağ kapasitesini ve verimlilik kazanımlarını nasıl sağladığını gösteriyor. Bir merkezi veri merkezinden tüm bir ülkenin veya şehrin demiryolu operasyonlarının uzaktan kontrol edilmesi suretiyle, anklaşmanlar ve telsiz blok merkezleri gibi birçok donanım bileşeni sanallaştırılabilir. Bu, ömür boyu maliyetleri azaltır, dakikliği artırır ve makas motorları ve balizler gibi sadece birkaç elemanın sahada kalmasıyla dijital ile gerçek dünyayı birleştirmenin yolunu açarken aks sayıcıları ve hat devreleri gibi diğer tüm donanım bileşenleri fiziksel olarak ortadan kayboluyor.

ETCS ile birlikte otomatik tren işletimi (ATO), tren aralıklarını minimuma indirerek aynı hat üzerinde yüzde 30’a kadar daha fazla trenin çalışmasını sağlayabilir. Aynı zamanda dakiklik de yüzde 15 artırılıyor. Bu çözümler, Eurasia Rail 2023’teki şirket standının ayrılmaz parçaları konumunda bulunuyor.

Anahtar teslimi çözümler

Şirket, bu yıl Mısır’da dünyanın en büyük altıncı yüksek hızlı raylı sistemini oluşturmak için ortakları Orascom Construction ve The Arab Contractors ile bir konsorsiyuma liderlik ettiği Mısır’daki en son anahtar teslim projesi de dahil olmak üzere ürün ve çözümlerini sergiliyor. 2 bin kilometrelik son derece modern yüksek hızlı demiryolu ağı, ülkenin çeşitli bölgelerindeki 60 şehri birbirine bağlayacak ve trenler 230 km/h’ye kadar hızda çalışabilecektir. Kapsam, Velaro tipi yüksek hızlı trenleri, Desiro yüksek kapasiteli banliyö trenlerini ve ek olarak Vectron yük lokomotiflerini içeriyor. Şirket, tüm üç hat üzerinde Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) Seviye 2 teknolojisine dayalı güvenli ve güvenilir bir sinyalizasyon sistemi ve güç kaynağı sistemi kuracak. Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi, yolcular ve yük için hızlı bir ulaşım modu sunarak ve uzak bölgeler arasında her zamankinden daha iyi bağlantılar ve kapsama alanı sağlayarak Mısır ulaşım sektörünün mevcut zorluklarını ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ulaşım sistemini dönüştürecek, seyahat sürelerini ve tıkanıklığı azaltacak ve karbon emisyonlarını azaltacak.