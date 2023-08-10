Siemens, serbest nakit akışında yüzde 29 oranında artış sağlayarak karlı büyümesini sürdürdü

Siemens AG’nin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar euroya yükseldi ve bir kez daha çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artışla 18,9 milyar euroya yükseldi. Grup düzeyinde serbest nakit akışı yüzde 29 oranında artışla 3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Siemens AG, 2023 yılının (30 Haziran itibarıyla sona eren) üçüncü çeyreğinde tüm endüstriyel iş kollarında güçlü gelir artışıyla kârlı büyümesini sürdürdü. Şirketin büyük projeler ve sistemler kapsamındaki sipariş ivmesi de iyi bir performans gösterdi. Sipariş-satış oranında 1,28 gibi başarılı bir rakama ulaşılırken, bakiye siparişler 110 milyar euro ile bir kez daha rekor seviye çıktı. Şirket, 2023 mali yılı için grup seviyesindeki beklentiyi teyit ederek, yüzde 9 ila yüzde 11 arasında gelir artışı ve Siemens Energy yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına kazanca (PPA öncesi EPS) ilişkin 9,60 ila 9,90 euro beklentisini sürdürdü.

Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu çeyrekte de kârlı büyüme elde ettik ve tüm iş kollarımızdaki rekabet gücümüzü ortaya koyduk. Özellikle Çin’de ve kısa dönemli işlerde talebin normalleştiğini gördük. Bir kez daha güçlü ve dirençli bir finansal performans ortaya koyduğumuz için çok memnunum. Yüksek değerli büyüme oluşturma ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırma stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise şöyle konuştu: “Mükemmel serbest nakit akışımız, üçüncü çeyrekte de iş kollarımızın güçlü performansını yansıtmaya devam etti. Moody’s’in kredi notumuzu yükseltmesi de finansal gücümüzün bir diğer göstergesi. Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer oluşturmaya devam etmemizi sağlayacak ideal bir konumdayız.”

Şirketin finansal sonuçları hakkında şu açıklama yapıldı:

Endüstriyel İş Kolları net gelir artışı sağladı

Şirket, 2023 yılının 3. çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artırarak 18,9 milyar euroya yükseltti (2022 2. çeyrek: 17,9 milyar euro). Siparişler de karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar euro seviyesini gördü (2022 3. çeyrek: 22 milyar euro).

Endüstriyel İş Kollarındaki kâr, Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstrilerdeki önemli kâr artışı da dâhil olmak üzere 2,8 milyar euro olarak gerçekleşti. (2022 3. çeyrek: 2,9 milyar euro). (2022’nin 3. çeyreğindeki kâr, Yunex’in satışından elde edilen 739 milyon euroluk kazancı da kapsamaktadır)

Kâr marjı yüzde 15,3 olarak gerçekleşti (2022 3. çeyrek: yüzde 17). Net gelir, Siemens Energy AG hisselerindeki değer düşüklüğü ve Rusya ile ilişkili etkiler nedeniyle 2022’nin 3. çeyreğinde 1,5 milyar euroluk net zararın ardından, 4. çeyrekte 1,4 milyar euroya yükseldi. Siemens Energy yatırımı, 2023 yılının 3. çeyreğinde esas olarak Siemens Energy’nin vergi sonrası zararına katılım nedeniyle 0,6 milyar euro zarar kaydetti. Buna karşılık gelen PPA öncesi EPS 1,78 euro olarak kaydedildi (2022 3. Çeyrek: negatif 1,85 euro). Siemens Energy yatırımından kaynaklanan zarar hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 2,60 euro olarak gerçekleşti.

Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 3 milyar euro ile farklı bir seviyeye ulaştı (2022 2. çeyrek: 2,3 milyar euro). Bu kayda değer iyileşmenin başlıca nedeni, tüm endüstriyel iş kollarındaki güçlü nakit girişlerinin yanı sıra Endüstriyel İş Kollarında oluşturulan 3,1 milyar euroluk (2022 3. çeyrek: 2,5 milyar euro) çok güçlü serbest nakit akışıydı.

Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstrilerde güçlü kâr artışı

Dijital Endüstriler iş kolunda gelir, karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 11 artarak 5,3 milyar euroya ulaştı. Büyümenin kaynağında özellikle fabrika otomasyonu ve proses otomasyonu başta olmak üzere otomasyon iş kolu bulunuyor. Siparişler, önceki dönemlerde proaktif müşteri satın alımlarından yararlanan otomasyon iş kollarındaki siparişlerdeki gelişmeler nedeniyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 35 azalarak 4,1 milyar euroya geriledi. Siparişler Çin başta olmak üzere tüm bölgelerde azaldı. Buna karşılık, imzalanan büyük sözleşmeler sayesinde yazılım iş kolundaki siparişler arttı. Kâr yüzde 24 artışla 1,1 milyar euroya ulaşırken, kâr marjı yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. Her iki artış da daha yüksek kapasite kullanımı ve yüksek marjlı ürün bileşenlerinin bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte ürün seçkisinin daha elverişli hale gelmesi sayesinde mümkün oldu.

Akıllı Altyapı iş kolu siparişleri 5,4 milyar euro ile 2022 yılının 3. çeyreğindeki en yüksek seviyeye yaklaştı. (Bu dönemde özellikle kısa dönemli işlerde proaktif müşteri satın alımları etkili olmuştu) Siparişlerdeki artışın başlıca nedeni, veri merkezlerine yönelik bir dizi büyük sipariş ve batarya üreticileri ile güç dağıtım müşterilerinden gelen siparişler sayesinde elektrifikasyon iş kolunda kaydedilen kayda değer büyümeydi. Gelir tüm iş kollarında karşılaştırılabilir bazda yükselerek toplamda yüzde 15 artışla 4,9 milyar euro seviyesini gördü. Özellikle elektrikli ürünler ve elektrifikasyon iş kollarında güçlü büyüme kaydedildi. Kâr yüzde 37 artarak 769 milyon euroya ulaştı. Kâr marjı 2022 yılının 3. çeyreğindeki yüzde 12,9’a kıyasla yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

Mobilite iş kolu, 8,3 milyar euro ile yine rekor düzeyde bir çeyrek sipariş alımı gerçekleştirdi. Bu artış, Mısır’da anahtar teslim bir raylı sistemin ilk hattı için 2,5 milyar euroluk bir siparişin ve Almanya’da banliyö trenleri için 2,1 milyar euroluk bir siparişin alınması da dahil olmak üzere bir dizi önemli sözleşmenin imzalanması sayesinde kaydedildi. Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 12 artışla 2,6 milyar euroya yükseldi. Bileşenlerin daha kolay bulunur olması sayesinde bakiye siparişlerin tamamlanma oranının artmasıyla birlikte büyüme kaydedildi. Bu büyümeye tüm iş kolları katkı sağladı.

Grup düzeyindeki beklentiler teyit edildi

Siemens grubu özelinde Siemens, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 9 ila yüzde 11 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1’in üzerinde bir sipariş-satış oranına ulaşma beklentisini sürdürüyor.

Dijital Endüstriler iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 13 ila yüzde 15 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı elde etmeyi bekliyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 17 ila 20). Kâr marjının ise yüzde 22 ila yüzde 23 arasında olması bekleniyor (önceki beklenti seviyesi: yüzde 22,5 ila yüzde 23,5).

Akıllı Altyapı iş kolu, 2023 mali yılında karşılaştırılabilir gelir artışında yüzde 14 ila yüzde 16 arasında büyüme ve yüzde 14,5 ila yüzde 15,5 aralığında kâr marjı beklentisini sürdürüyor.

Mobilite iş kolu ise 2023 mali yılında karşılaştırılabilir gelir artışında yüzde 10 ila yüzde 12 arasında büyüme ve yüzde 8 ila yüzde 10 aralığında kâr marjı beklentisini koruyor.

Şirket, 2023 mali yılının ilk dokuz ayında net gelire 902 milyon euro ve buna karşılık gelen 1,14 euroluk PPA öncesi EPS katkısı sağlayan Siemens Energy yatırımı hariç olmak üzere, endüstriyel iş kollarındaki kârlı büyümenin 2023 mali yılında PPA öncesi EPS’yi 9,60 ila 9,90 euro aralığına yükseltmesi beklentisini sürdürüyor.