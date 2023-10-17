Siemens Türkiye iş ortakları için sürdürülebilirlik yolculuğu programı başladı

Siemens Türkiye, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile yeni bir adım daha atarak Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu projesini başlattı.

167 yıllık tecrübesiyle yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunmaya ve gelecek için bugünün dönüşümüne hız kazandırmaya devam eden Siemens Türkiye, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile yeni bir adım daha atarak Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu’na başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elektrik Ürünleri İş Birimi ve Pazarlama Direktörü Eylem Korucuoğlu, ’’Siemens Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: Dünya dinamiklerinin hızla değiştiği günümüzde sürdürülebilir olmak her dakika önem kazanırken daha iyi bir gelecek için biz de Siemens Türkiye olarak önemli bir adım attık. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sürdürebilirlik konusuna iş alanlarımızda hayat vermeye özen gösterirken çevremizi ve bu yolda beraber ilerlediğimiz tüm paydaşlarımızın da ortak fayda da buluşabilmesine önem veriyoruz. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurabilmek ve daha yaşanabilir bir dünya için iş ortaklarımızı sürdürülebilirlik yolculuğumuza davet ederek endüstrilerini dönüştürebilmeleri noktasında onlara destek vererek beraber büyüme ve iyileşmenin adımlarını atma amacını taşıyoruz. Tüm bu hedefler doğrultusunda Siemens Türkiye olarak Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu’nu başlatıyoruz. Bu program ile iş ortaklarımız sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanarak enerji tasarrufu, atık yönetimi, su tüketimi, yenilenebilir enerji kullanımı, sürdürülebilir ürün tercihi gibi birçok konuda bilgi sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda uzman eğitmenlerden iş alanlarında uygulanabilecek eğitimleri de alarak işletmelerinin dönüşüm hareketini öncülük edecekler. Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu ile dönüşüm ve değişim sürecini iş ortaklarımız için başlattık. Programımızın ilk etabına 20 iş ortağımız katıldı. Önümüzdeki dönemde tüm iş ortaklarımızın katılımı ile çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz. Üretkenliğimizi ve dönüşümümüzü hep birlikte inşa edeceğimiz inancıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Siemens Türkiye, Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu ile iş ortaklarına ölçümlenebilir kriterler sunarak yıl boyunca değişim ve dönüşüme odaklı eğitimler vermeyi hedefliyor. Bir yıl sonunda programda yer alan paydaşların sürdürülebilirlik performansları detaylı analizler sonrasında yetkili kurumlar tarafından raporlanarak verimlilik ölçümleri sağlanacak.

Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu kapsamında iş ortakları yıllık enerji maliyetleri, atık maliyetleri, su maliyetleri, malzeme ve ürün maliyetlerinden tasarruf sağlamanın ötesinde sürdürülebilir iş planlarını hayata geçirerek çalışan verimliliklerini artırma fırsatı da yakalayacak.