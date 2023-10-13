Siemens Türkiye Opera Yarışması başlıyor

Siemens Türkiye’nin, ülkemizdeki genç opera sanatçılarını desteklemek ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla çeyrek asırdır sürdürdüğü ‘Siemens Türkiye Opera Yarışması’ için başvurular başlıyor.

Siemens Türkiye’nin 25 yıldır sürdürdüğü ‘Siemens Türkiye Opera Yarışması’ için başvuru dönemi başlıyor. Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Kulağımız Sizde’ mottosuyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen genç opera sanatçılarının 16-31 Ekim tarihleri arasında operayarismasi.com adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen ‘Siemens Türkiye Opera Yarışması’nda ön elemeler online olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın yarı finali 16 Kasım’da, finali ise 17 Kasım’da gerçekleşecek. Bu yılki Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın kazananları, 19 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda düzenlenecek 100. Yıl Cumhuriyet Operası Konseri’nde, ‘Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’ eşliğinde performanslarını sergileyecek.

Yapılan açıklamaya göre, yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçılarını bu yıl da dünyanın önemli müzik okullarında, kariyer hayatlarında önemli bir yer tutacak fırsatlar bekliyor. Yarışmanın 1’incisi Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf Duisburg’da bir temsilde yer almanın yanı sıra 3000 euro para ödülünün, 2’incisi Bologna International Opera Academy 2024 Yaz Programı’nda tam burslu eğitim ve 2000 euro para ödülünün, 3’üncüsü ise 1000 euro para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmaya, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılacak olan opera sanatçılarının 18-30 yaş arasında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Siemens Opera Yarışması Jürisinde Uluslararası isimler yer alıyor

Türkiye’nin opera alanında da sesini yurtdışında duyurmasına katkı sunan ve 25. yılını kutlayan önemli organizasyonun jürisi bu yıl da birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Başvuruların sona ermesinin ardından başlayacak zorlu değerlendirme; Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht, Opera Sanatçısı 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi ve 2023 Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Koordinatörü Burak Bilgili, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali, Bologna International Opera Academy (BIOA) Kurucusu ve Orkestra Şefi Nicoletta Conti ile Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf Duisburg Genel Müdürü Christoph Meyer tarafından yapılacak.