Sıfır aldığı motosikleti çalındı, yanmış halde bulundu

Bursa’da 2 ay önce sıfır aldığı motosikleti çalınan Abdulkadir Uludağ, motorunun yanmış halde bulunduğu haberini aldı. Motosikletin kasasındaki 40 bin lirası da kaybolan Uludağ, şüphelilerin bulunmasını istedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde yaşayan Abdulkadir Uludağ’ın (24), 2 ay önce 54 bin liraya sıfır aldığı motosikleti, gece saatlerinde evinin önünden çalındı. 5 Temmuz gecesi, motosikletli 2 kişi Sertan Sokağa girerek Uludağ’ın motosikletinin direksiyon kilidini kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah motorunun çalındığını fark eden Uludağ, durumu hemen polise bildirdi.

Daha sonra sabah saatlerinde polis ekiplerine Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde yanmış bir motosiklet ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, motosikletin şase numarasından motosikletin Abdulkadir Uludağ’a ait olduğunu tespit etti. Ayrıca, motosikletin kasasında 40 bin lira olduğu, ancak paranın ne olduğu bilgisine ulaşılamadı. Polis, motosikleti yakan ve çalan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır aldığı motosikletini sadece 2 ay kullanabildiğini vurgulayan Abdulkadir Uludağ, "Temmuz ayının 4’ünü 5’ine bağlayan gece saat 1 civarında eve geldim. Sabah saat 7’de kalktığımda motorumun yerinde olmadığını fark ettim. Hemen telaşla polisi aradım. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Kayıtlarda, motosikletli iki şahsın sokağıma girip motorumu aldığı, kapının önünde direksiyon kilidini kırdığı ve motoru alıp götürdüğü görülüyor" dedi.

Motorun kasasındaki 40 bin liranın da bulunamadığını iddia eden Uludağ, "Daha sonrasında polis merkezine yanmış bir motosiklet ihbarı geliyor. Olay yerine giden ekipler şase numarasına baktı ve bana ait olduğu anlaşıldı. Benim için asıl önemli olan, motorun kasasında 40 bin lira param vardı. Birisi parayı koyduğumu gördü, parayı aldı ve iz bırakmamak için motoru yaktığını düşünüyorum. Bu parayı, motoru, hepsini dişimle tırnağımla biriktirdim. Şimdi benim motorumu yakan kişi yarın bir başkasının evini ya da arabasını yakmaz mı. Bu şahıslar yakalanmazsa cesaret bulacaklar. Ben adalet istiyorum. Bu kişilerin cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.