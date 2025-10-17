Sıfır Atık Forumu'nda Emine Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi, İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu çerçevesinde bir dizi görüşmeler yaptı.

Erdoğan, ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Emine Erdoğan’ı Forum için tebrik etti, Forum’un Türkiye ev sahipliğinde bölgedeki ilk büyük çevre forumu olduğunu kaydetti.

Shina Ansari’nin katılımı ile Forum’u güçlendirdiğini, komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını belirten Emine Erdoğan, İran ile Türkiye’nin geçmişten gelen geleceğe uzanan özel bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

Ansari, atık konusunda İran’ın da yoğun çalışmalar yürüttüğünü ama geliştirmeyi çok istediklerini, bu konuda tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübesi olduğunu, iki dost ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin çok doğru olacağını kaydetti.

Türkiye’nin net duruşunu bütün meselelerde ortaya koyduğunu, İran’ın yaşadığı sorunlarda da yanında durduğunu kaydeden Shina Ansari, teşekkür ederek, çevre konularında başarıya ulaşmak için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini, ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlığın, savaşın, çatışmanın yaygınlaştığını söyledi. Bu noktada dost ülkeler olarak birbirimize destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye’nin İran’ın yanında olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Ansari’nin çevre konusundaki çalışmalarını öğrendiğini ifade ederek, kendisini tebrik ederek, hangi konuda olursa o konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi. İran’ın bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıp konusunda da öne çıktığını kaydeden Erdoğan, İran ata tohumu, bitkisel ilaçların üretimi gibi konulardaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüşme yaptı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Rossbach’ın Emine Erdoğan’ı tebrik ettiği görüşmede, BM-Habitat’ın Türkiye’de açılması planlanan Bölge Ofisi ele alındı.

Türkiye’nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden Rossbach, açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca Gazze konusu da gündeme geldi. Rossbach, Gazze’de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. Emine Erdoğan da, Türkiye’nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze’nin yeniden imarı konusunda Türkiye’nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti

Bu konuda BM Habitat’ın önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Rossbach, herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde işbirliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini vurguladı. Görüşmede, ayrıca COP30’un Brezilya’da düzenlenecek zirvesinde olası işbirlikleri de değerlendirildi.

Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, diğer bir görüşmeyi Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmede, Molcean, forum için Emine Erdoğan’ı tebrik ederek, forumun çok başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirten Molcean, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de forumdan büyük bir heyecan duyduğu bilgisini aktardı. Erdoğan, Guterres’in özel desteğini her zaman hissettiğini ifade ederek, teşekkür etti. Görüşmede, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etmek, atık yönetimini yaygınlaştırmak gibi konular ele alındı, BM Avrupa Ekonomik Konseyi’nin çevre konusundaki projeleri hakkında bilgi verildi.

Molcean, Emine Erdoğan’ın yaptığı işleri yakından takip ettiğini ve çok takdir ettiğini belirterek, sürdürülebilirliğin kendini vakfetmek olduğunu vurguladı. Molcean, UNECE gıda maddelerinin taşınması, saklanması, depolanması gibi konularda standartlar geliştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda çok güzel bir geçmişi olduğunu, bölgedeki diğer ülkelere örnek olabileceğini, özelikle kamu-özel sektör ilişkisi konusunda öne çıktığını kaydeden Molcean, Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşabileceklerini söyledi. Görüşmede, organik tarım konusunda yapılanlar da ele alındı.

Görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Sachs, Gazze barışında Türkiye’nin destek, katkı ve liderliği için teşekkür etti

Gazze konusunda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede Sachs, bundan sonraki adımın Filistin’in BM’de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de görüşmede hazır bulunduğu görüşmede, Maarif Vakfı ile Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı.